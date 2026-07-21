Parla Alemanno: “Roggero? Racconti il carcere come ho fatto io”

C’è chi, come Matteo Salvini, vorrebbe addirittura candidare Roggero. “Su questo la penso come Roberto Vannacci: la situazione non si risolve in questa maniera. Servono piuttosto nuove leggi che sostengano di più i cittadini nel momento in cui si trovano nelle condizioni di doversi difendere”. Sempre la Lega ha messo a punto un ddl per estendere la legittima difesa, prevedendo la non punibilità di “qualsiasi reazione” nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. Alemanno dice di non averla ancora letta, “ma credo che debbano essere comunque costruiti un sistema di attenuanti, perché a volte i cittadini si trovano ad agire in condizioni estreme e paradossali come le sue. Roggero – dice – ha subìto una serie di violenze e di rapine interminabili, ha subìto l’umiliazione della prepotenza dentro la gioielleria. Una reazione come la sua sicuramente non è legittima difesa, ma credo sia largamente comprensibile, e dovrebbe avere un ben altro trattamento dal punto di vista della pena”.