L'ideologo di Vannacci: "Platone e Aristotele sono di destra. Via i bagni neutri dalle scuole. Il migliore ministro? Sarebbe stato Veneziani"

Gasperini dice di fare politica dalla tenera età. Prima rappresentante d’Istituto, poi consigliere comunale con il Pdl, infine nel Carroccio undici anni fa. “Ho fatto il capo di gabinetto per Susanna Ceccardi nel 2016 a Cascina”, dice. Quando la leghista era sindaca. “Sindaco. E il problema, negli anni, sono state le sue scelte continuative con le amministrazioni di sinistra. In fondo, la Lega è un partito di centro”. Ed è per questo che lei l’ha lasciato. “Il modello di Susanna e Salvini è forte sulla comunicazione. Grida alla ruspa e a tutto il resto. Ma poi…”. Poi? “Poi manda, per esempio, le armi all’Ucraina. Salvini è un ostaggio della linea Zaia: unioni civili e suicidio assistito. Ovvero omicidio del consenziente”. Accantoniamo per il momento gli esteri e i diritti civili. Torniamo alla cultura. Qual è il problema, a destra? “Se la domanda vuole portarmi ad Alessandro Giuli, come credo, non ho problemi a dire che mi sembra ideologicamente fragile. Non penso possa rappresentare la cultura di destra”. E chi potrebbe rappresentarla? “Eh”. Questa volta la domanda la poniamo dritta: a lei piacerebbe andare al Collegio romano? “No – sorride il professore – non ho quest’ambizione”. Va bene. Legge Veneziani. Poi? “Poi Franco Cardini, che non è mai scontato, che può navigare in territori che non ti aspetti. Lo farei leggere ai ragazzi”. Lei insegna filosofia. “Sì. E penso si debba dire, con più forza, che la cultura è di destra. Che Platone, Aristotele, Tommaso, Anselmo sono tutti conservatori. Sfido a trovare le radici della sinistra fuori dalla sofistica”. In Futuro nazionale, tra lei e Vannacci, ci sono troppe lauree. “Voglio dire che i padri della sinistra sono Gorgia e Protagora, i padri della destra Platone e Aristotele”. Mmm. A sinistra sono figli di dei minori. Ma scusi la reminiscenza: che ne è del comunismo platonico? “Sono dettagli, piccole porzioni del suo pensiero. La visione del cosmo che ha Platone è gerarchica, verticale. In Platone non esiste il principio di uguaglianza”. Platone è di destra? “E’ nella Tradizione”.