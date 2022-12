Il libro “Giustizia” del ministro Nordio, analisi impietosa e spunti di riforma

Nel brocardo fiat iustitia et pereat mundus, Salvatore Satta scolpì l’orrore del formalismo giudiziario, di quel moto squassante che in maniera autoreferenziale ed escatologica decretava la morte delle umane cose e dell’universo tutto per celebrare il dominio di un diritto alieno, claustrale e oscuro. E a ben vedere, decenni dopo, quel principio potrebbe essere sussunto nel feroce dispositivo (sub)culturale del giustizialismo, le cui componenti eccitate rimandano un carnicino orizzonte d’inferno. E’ possibile invertire una tendenza che, simile a una slavina di fango e tenebra, ha aggredito il ventre della politica e del dibattito giuridico-giudiziario negli ultimi decenni? E’ possibile, certo. A patto però di riappropriarci dell’essenza stessa della giustizia, dei suoi formanti, della sua funzione e della sua consistenza di scienza umana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE