Dai pm antimafia al giudice romanziere: i candidati al nuovo Csm

Non saranno soltanto i politici a fare campagna elettorale sotto gli ombrelloni. Il 18 e 19 settembre i quasi diecimila magistrati italiani saranno chiamati a eleggere i nuovi componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, il tutto sulla base delle nuove regole elaborate dalla ministra Marta Cartabia con l’obiettivo di ridurre l’influenza delle correnti. I magistrati dovranno eleggere 20 componenti: 2 colleghi di Cassazione, 5 pubblici ministeri e 13 giudici. Per candidarsi, a differenza del passato, non sarà più necessario raccogliere un numero minimo di firme. Le toghe voteranno in sette collegi (uno per la Cassazione, due per la magistratura inquirente e quattro per la giudicante). Ciascun collegio eleggerà due componenti, ma sarà prevista anche una distribuzione proporzionale di cinque seggi a livello nazionale per i giudici e l’elezione del pm risultato miglior perdente. Un sistema bizantino, che difficilmente riuscirà a eliminare il peso delle correnti.

