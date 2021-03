Il Csm e il caso Giorgianni

Mario Draghi ha affrontato la questione con humour: “Fossero eminenti virologi, oppure epidemiologi... m’avesse detto uno scienziato, forse l’avrei letto...”. La domanda in conferenza stampa era sul libro, di cui ha parlato il Foglio, scritto dal magistrato Angelo Giorgianni e dal medico Pasquale Bacco, con prefazione del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che nega la letalità del Covid, parla di “Strage di Stato”, complotti globali e mette in guardia dalla pericolosità dei vaccini. Uno dei due autori arriva a dire pubblicamente che i vaccini sono “acqua di fogna”. Che il presidente del Consiglio liquidi la vicenda con una battuta è naturale, anche perché la magistratura non rientra sotto la sua sfera di potere e autorità.

