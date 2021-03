Così le procure bloccano le vaccinazioni

Proseguono da giorni i vertici tra il governo, la struttura commissariale e la Protezione civile per accelerare la campagna vaccinale. Ma ora in Italia abbiamo fino a 643.200 dosi (il numero preciso non è quantificato) di AstraZeneca ferme nei frigoriferi, perché poste sotto sequestro dalla magistratura. Si tratta di due lotti “incriminati”. Il primo è il lotto ABV2856, bloccato lo scorso 11 marzo dall’Aifa a seguito della segnalazione di possibili eventi avversi gravi. Lo stesso giorno intervennero i Carabinieri del Nas, per eseguire un decreto della procura di Siracusa che ordinava di individuare le 249.600 dosi del lotto e sequestrare quelle non ancora somministrate. Il secondo è invece il lotto ABV5811. In questo caso senza intervento di Aifa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni