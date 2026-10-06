Alcuni droni colpiscono due mercantili in acque bulgare. Uno è affondato

Due navi mercantili sono state attaccate da alcuni droni al largo delle coste della Bulgaria nel mar Nero, a est di Capo Sant’Anas e della città di Byala, in una zona economica esclusiva bulgara.

Secondo quanto riporta 24 Chasa, i soccorsi sono in corso. Una delle due navi, l’Alfa Watan, è affondata e l’equipaggio a bordo risulta disperso. Nell’altra imbarcazione, la Able, è scoppiato un incendio, ma tutti i marinai sono riusciti ad abbandonare la nave e si trovano nel traghetto bulgaro Dioscuria Alcune fonti sentite dal quotidiano bulgaro danno per certo che i droni siano russi.

La presidente bulgara Iliana Yotova ha annullato tutti gli appuntamenti politici della giornata di oggi e ha partecipato alla riunione con i rappresentati delle istituzioni convocata dal primo ministro Rumen Radev, filorusso ma che nelle ultime settimane ha iniziato a fare qualche passo indietro in direzione Ue. I vertici politici della Bulgaria ha deciso di convocare il Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale.

Questo non è il primo attacco con droni a navi mercantili nel Mar Nero. L’esercito russo è solito prendere di mira le navi in entrata e in uscita dal porto di Odessa. È però la prima volta che un mercantile cola a picco per un attacco in acque di una zona economica esclusiva.

Domenica 4 ottobre, le marine militari e le guardie costiere rumena e bulgara sono intervenute congiuntamente per soccorrere il mercantile Emil che era stato danneggiato da un attacco coi droni dopo aver lasciato il porto ucraino.