In Bulgaria ha vinto il filorusso Radev

Fondato all'inizio dell'anno, dopo le dimissioni di Radev da presidente in gennaio per presentarsi come candidato primo ministro, Bulgaria progressista ha fatto campagna soprattutto contro la corruzione. Ma Radev è considerato più vicino alla Russia di tutti i precedenti primi ministri della Bulgaria. Non solo è stato riluttante a condannare l'invasione dell'Ucraina, ma ha anche criticato le sanzioni dell'Ue ed è contrario a fornire armi a Kyiv. Radev si è opposto all'ingresso del suo paese nella zona euro. Il partito conservatore Gerb, di Boyko Borisov, ha più che dimezzato i voti ottenendo meno del 15 per cento. I liberali del partito Continuiamo il Cambiamento hanno ottenuto un risultato simile.