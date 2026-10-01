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Confermato lo scoop del Foglio: un italiano guiderà Eubam Rafah
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma la nomina del colonnello dei carabinieri Vittorio Stingo. Una nomina dall'elevato significato operativo e anche politico: l'ufficiale prenderà la guida della missione a partire da oggi e coordinerà l'unica missione civile e militare europea e occidentale a Gaza che sia finora realmente operativa
1 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 10:37
Foto LaPresse
Come anticipato dal Foglio lo scorso 17 settembre, sarà un italiano a guidare la missione europea Eubam al valico di Rafah, sulla Striscia di Gaza. Oggi sono arrivate le congratulazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani al colonnello dei carabinieri Vittorio Stingo, la cui nomina è quindi diventata ufficiale. Stingo prenderà la guida della missione a partire da oggi e ricoprirà un incarico importante: quello di coordinare l'unica missione civile e militare europea e occidentale a Gaza che sia finora realmente operativa. La nomina di un italiano alla guida di Eubam Rafah arriva mentre gli Stati Uniti chiedono da tempo al nostro governo di inviare un contingente di carabinieri di alcune centinaia di uomini per addestrare la nuova forza di sicurezza interna palestinese e – soprattutto – di affiancarla sul campo nella Striscia di Gaza. Finora il nostro governo è rimasto freddo su questa seconda ipotesi, per diversi motivi di ragione prevalentemente giuridica. La nomina di un carabiniere a Eubam Rafah potrebbe essere un primo passo per un maggiore coinvolgimento italiano per assicurare la sicurezza nella Striscia.