Lo slancio di Trump per il possibile accordo con Tehran

“La regione è in uno stato di transizione costante”, dice Yaakov Katz, giornalista israelo-americano, ex direttore del Jerusalem Post, specializzato in Difesa e relazioni tra Israele e Stati Uniti, “e ora la priorità di Trump, alla vigilia delle elezioni di medio termine, è la stabilità economica. In patria e all’estero”. Solo una settimana fa, Riad si interrogava sulla solidità del sostegno di Washington, mentre il Patto della Mecca con Turchia e Pakistan mostrava i suoi limiti di fronte ai continui attacchi houthi contro civili e infrastrutture petrolifere saudite, necessarie per aggirare Hormuz nella distribuzione del gas al resto del pianeta. Il tentativo americano è quello di trasformare la crisi degli ultimi mesi in un nuovo sistema regionale, con Washington al centro come coordinatore, i paesi arabi chiamati ad assumersi una maggiore responsabilità e Startup Nation, in retroscena, come potenza militare e tecnologica indispensabile.