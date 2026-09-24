“Ebrei in pericolo” ha detto il cancelliere Merz. Hamas voleva “festeggiare” il 7/10 con un massacro a Berlino

Anche l’ambasciatore di Israele in Germania, Ron Prosor, ha avvertito che la comunità ebraica di Berlino è in una “minaccia esistenziale immediata” in seguito alla vittoria della Linke di Elif Eralp a Berlino. Se non bastasse l’ascesa di AfD, c’è anche l’estrema sinistra ad avanzare su strade tedesche che nessun ebreo può più percorrere in sicurezza se è riconoscibile come tale. Alla festa della Linke c’era anche Ibrahim Ibrahim, che ha definito il leader di Hamas Yahya Sinwar “eroe martire”. “La liberazione della Palestina termina quando Tel Aviv tornerà nelle mani della Palestina” hanno urlato nelle piazze elettorali per Eralp, che dice di voler combattere l’antisemitismo, ma gli ebrei non si fidano. Intervenendo ieri a una conferenza stampa a Berlino all’indomani delle pesanti sconfitte subìte dal suo partito, la Cdu, in due elezioni regionali, il cancelliere Friedrich Merz ha detto che “la vita ebraica in Germania non è più sicura”.. Se non bastasse l’ascesa di AfD, c’è anche l’estrema sinistra ad avanzare su strade tedesche che nessun ebreo può più percorrere in sicurezza se è riconoscibile come tale. Alla festa della Linke c’era anche Ibrahim Ibrahim, che ha definito il leader di Hamas Yahya Sinwar “eroe martire”. “La liberazione della Palestina termina quando Tel Aviv tornerà nelle mani della Palestina” hanno urlato nelle piazze elettorali per Eralp, che dice di voler combattere l’antisemitismo, ma gli ebrei non si fidano.

Sulla Bild, il leader degli ebrei tedeschi Josef Schuster avverte che ci sono ormai “zone interdette agli ebrei”. Il settantacinque per cento degli ebrei si astiene dall’indossare in pubblico i simboli della fede e il quarantasei evita “determinate aree”. Sulla Welt Jacques Schuster, capo degli editoriali del grande quotidiano tedesco, se la prende con chi ha consentito tutto questo: “Si scaldano solo quando gli estremisti di destra marciano davanti ai luoghi di culto ebraici? Gran parte degli immigrati dal medio oriente, venuti qui per lavorare ed essere liberi, usano questa libertà per rivoltarsi contro la società aperta. Inoltre, c’è un ambiente di sinistra che guarda agli arabi immigrati con cautela postcoloniale e perdona molte cose che i tedeschi non lascerebbero mai passare”. Il numero di episodi di antisemitismo documentati in Germania nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 8.725; lo ha reso noto l’Associazione federale dei centri di ricerca e informazione sull’antisemitismo (Rias), con sede a Berlino. Nel 2022, il numero di episodi registrati era stato di 2.480.

Due anni fa Barbara Slowik, il capo della polizia di Berlino, aveva ammesso: “Ci sono quartieri in cui vive la maggioranza della popolazione di origine araba che nutre anche simpatie per i gruppi terroristici”. Slowik aveva consigliato agli ebrei e agli omosessuali di prestare attenzione in “alcune zone” della capitale tedesca in un’intervista al quotidiano Berliner Zeitung che fece scalpore. Anche il rabbino di Berlino Daniel Alter, che è stato picchiato per strada sotto gli occhi della figlia, ha denunciato l’esistenza di “aree proibite agli ebrei in Germania”. Ma non è stato ascoltato.