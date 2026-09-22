Tutti contro Merz. Molti sfidanti, ma nessuno si fa avanti per davvero

Berlino. Impallinare Friedrich Merz è diventato lo sport nazionale in Germania: l’opposizione, l’alleato di governo Spd e persino la Cdu, tutti lo criticano ma nessuno si azzarda a farsi avanti per fargli le scarpe. La poltrona di cancelliere, che pure è garantita dalla Costituzione da un robusto mandato e da ampio potere, fa gola a molti ma nessuno osa un putsch. Troppo radioattiva al momento. E troppo pericolosa la situazione dentro e fuori il perimetro nazionale: la guerra in Ucraina, la guerra in Iran, il conflitto in Israele. E, in casa, economia in affanno, export in calo, industria, auto in primis, al palo, e lo spettro della deindustrializzazione. In più, la camicia di forza di un piano di riforme senza precedenti, sulla cui necessità sono tutti d’accordo, ma su cui nessuno vuole metterci la firma e la faccia.

In realtà tutti i big dell’Unione (Cdu/Csu), a più riprese e anche con lettera scritta, pure dopo la débâcle a Berlino, hanno espresso la fiducia al cancelliere. Quanto sinceramente e quanto a lungo non si sa: potrebbe avere una data di scadenza. Sin da quando è stato eletto cancelliere sedici mesi fa, Merz non è mai stato amato, non ha mai suscitato simpatia. La diffidenza con cui è stato accolto dall’inizio è dovuta anche ai molti errori fatti per colpa di inesperienza o per il suo carattere poco empatico. Nei sondaggi ha indici bassissimi. E’ il cancelliere meno amato della Bundesrepublik – pure dell’ex cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, il che è tutto dire. Anche dentro la Cdu, a lungo plasmata da Angela Merkel, Merz, a parte l’ala conservatrice e il mondo economico, non è stato mai troppo popolare. La sua elezione a leader della Cdu e candidato cancelliere era più che altro una necessità, la speranza per risollevare, cambiando registro, il partito dalle secche in cui era finito dopo sedici anni di Merkel.