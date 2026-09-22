L’isola davanti al Canada che Macron protegge dalle mani di Trump

“Vogliamo che le relazioni dell’Unione con il Ottawa raggiungano il più alto livello possibile”, ha detto von der Leyen. Alcuni stati membri però sono contrari a un approfondimento troppo stretto delle relazioni con un paese terzo e lontano. Ma la plenaria del Parlamento ha risposto con una standing ovation

“Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza dei nostri approvvigionamenti energetici e tenere sotto controllo i prezzi del carburante. I progetti canadesi relativi al gas naturale liquefatto sono importanti per la nostra Europa e possono contribuire ad aprire nuove prospettive. Abbiamo avviato un dialogo bilaterale su progetti molto concreti”, ha assicurato Macron, precisando che si terranno ulteriori discussioni, in particolare in occasione del G7 dedicato all’energia, “che sarà organizzato molto presto”. Macron punta dunque sul Canada, grande paese esportatore di gas naturale liquefatto, per affrontare la crisi energetica in Francia e in Europa, ma anche per il rilancio del settore ittico di Saint-Pierre e Miquelon attraverso una “cooperazione più intelligente” con Ottawa. “Oggi non viene sfruttata tutta la biomassa disponibile nella zona economica esclusiva e, soprattutto, non viene trasformata”, ha detto Macron.