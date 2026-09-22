L'ansia demografica e il voto borghese all'AfD

Ma se è un dato di fatto che L’AfD è riuscita a bucare il soffitto e a trasformare i tabù come il nazismo e la remigrazione in argomenti comunemente discussi, è anche vero che non lo ha fatto da sola. L’immigrazione degli ultimi anni ha fatto da innesco. “C’è una correlazione diretta tra immigrazione e crescita dell’estrema destra”, continua Angeli, che però precisa che sarebbe riduttivo considerare il legame tra immigrazione e radicalizzazione xenofoba una specie di legge della fisica della politica: “E’ più complesso”, dice. Da un lato esistono città come Berlino in cui l’immigrazione è molto presente e numerosa, ma in cui l’estrema destra non è travolgente, anche se è in crescita come dimostra il voto di domenica, con il 16,3 per cento dei consensi, quando la scorsa volta era al 9,1. Dall’altro esistono centri più piccoli, con numeri migratori evidentemente inferiori, in cui però l’estrema destra xenofoba miete consensi. Questa apparente contraddizione si spiega in due modi: da un lato nelle città esiste una borghesia urbana che, per cultura, formazione, humus sociale, è refrattaria alla retorica di un partito come l’AfD; dall’altro nelle città è più frequente che i vari gruppi etnici si incrocino, intersechino, mescolino, cosa che, evidentemente, non si verifica nei piccoli centri, dove i gruppi sociali sono a tenuta più stagna. Lì ha attecchito quella che Angeli chiama “l’ansia demografica”.