Alla fine l’Ue leva gli oligarchi amici di Putin dalla lista nera

Bruxelles. L’Unione europea ha capitolato moralmente su una delle misure più simboliche che erano state adottate all’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, togliendo dalla lista nera delle sanzioni due degli oligarchi più vicini a Vladimir Putin. Alisher Usmanov e Michail Fridman da domani saranno liberi di entrare nel territorio dell’Ue e di recuperare diversi miliardi di euro di beni e attivi finanziari che erano stati congelati. Dopo un negoziato durato oltre un mese attorno al rinnovo delle liste nere dell’Ue, durante il quale Slovacchia, Francia e Lussemburgo hanno lavorato dietro le quinte usando l’arma del veto per liberare i due oligarchi, un accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di ieri dagli ambasciatori dei ventisette stati membri. La presidenza irlandese dell’Ue ha lanciato le procedure per l’adozione formale, che si sono concluse in serata. Per indorare la pillola, il compromesso tra i ventisette prevede di prolungare la durata delle sanzioni individuali da sei mesi a tre anni. Ma il male è fatto. Usmanov e Fridman usciranno dalla lista nera. L’appello lanciato appena una settimana fa da Volodymyr Zelensky non è stato ascoltato. “Questo non è certo il momento di revocare le sanzioni, né di proteggere gli oligarchi russi dalle sanzioni, e tanto meno è il momento che l’Europa faccia regali alla Russia”, aveva detto il presidente ucraino. Secondo diverse fonti, Kyiv non è nemmeno stata consultata.