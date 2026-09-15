Bruxelles si divide ancora sulle sanzioni alla Russia

Nulla di realmente nuovo. Già in passato il premier slovacco, Robert Fico, ci aveva provato, ma senza successo. Venerdì 11 settembre un compromesso sembrava possibile: la Slovacchia avrebbe dovuto rinunciare alla sua richiesta su Fridman e Usmanov e, in cambio, la durata delle sanzioni sarebbe rimasta di sei mesi. E’ a quel punto che la Francia ha annunciato il sostegno per togliere dalla lista nera Usmanov. I funzionari francesi si sono giustificati con ragioni di sicurezza nazionale e richieste da parte di un partner internazionale, senza entrare nei dettagli. Il Financial Times ieri ha rivelato che l’operazione sarebbe parte di uno scambio di prigionieri con l’Azerbaigian. Italia e Croazia hanno detto di essere disponibili a cancellare le sanzioni contro Usmanov come compromesso per preservare l’intero regime sanzionatorio. Ieri il Lussemburgo ha insistito per togliere anche il nome di Friedman, che ha avviato una causa da 15 miliardi di euro contro il Gran Ducato per il congelamento dei suoi beni. Gli altri stati si sono opposti. “Le consultazioni continueranno” fino al 22 settembre, ha detto un portavoce della presidenza irlandese del Consiglio dell’Ue: “Il rinnovo delle liste è essenziale per continuare a danneggiare la macchina da guerra russa e mantenere la pressione su quegli individui ed entità che sostengono, facilitano e beneficiano da essa”.