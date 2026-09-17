Come Warsh ha dimostrato l’indipendenza della Fed da Trump

Il 22 agosto è stato lo stesso Trump ad annunciare che Bessent ha scelto di intervenire sul mercato delle obbligazioni ricomprando i titoli a breve per sostituirli con quelli a più lungo termine, l’obiettivo è impedire che i rendimenti superino il 5%. E’ una sorta di ristrutturazione interna del debito che, secondo molte interpretazioni, entra in contraddizione con la scelta della Fed la quale manovra i tassi portandoli più in alto. Bessent e Warsh, dunque, seguono due strade divergenti. Secondo una lettura diversa, più benevola o più trumpiana se vogliamo, le vie parallele finiranno per convergere. Mentre la Fed manovra per contenere l’inflazione, il Tesoro compra e vende i propri titoli in modo tale che non superino l’obiettivo dato. In questo modo le ricadute tendono ad annullarsi e il mercato obbligazionario a stabilizzarsi. Una scelta fondamentale perché è proprio questo il buco nero della economia americana.

Gli Stati Uniti non sono solo i maggiori creditori, sono anche i maggiori debitori. Lo sono i privati e lo è la mano pubblica. Con oltre 40 mila miliardi di dollari il debito federale lordo supera ormai il 125% del pil, un record in tempo di pace. E’ ancora sostenibile? Lo è anche se aumenta il suo onere che assorbe il 15% della spesa federale, oltre 900 miliardi di dollari, più o meno quanto stanziato per la difesa. Ciò ha un effetto psicologico e non solo per gli stessi americani. A questo s’aggiunge un nuovo grattacapo: il Tesoro è convinto che l’ingente debito delle Big Tech possa spiazzare il debito sovrano, in altri termini assorbe denaro che potrebbe andare a sostenere i titoli di stato. Gli investitori si trovano a dover fare scelte difficili: l’intelligenza artificiale ha una fame crescente di capitali e le aziende sono disposte a pagare di più sperando che arrivino i profitti desiderati. Rischiare potrebbe essere pericoloso, ma non basta la garanzia del Tesoro per accontentare i risparmiatori. Finora il riacquisto non ha dato effetti significativi, ma è una operazione a medio termine. Ci sarà abbastanza tempo? Warsh e Bessent sembrano due pattinatori che scivolano su un ghiaccio molto sottile, e sotto di loro ribolle il calderone dei debiti.