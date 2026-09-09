I rischi di una “politica del nein” di Merz

Per il bilancio 2028-34 dell’Ue la missione berlinese di Costa appare quasi impossibile. Il presidente del Consiglio europeo vuole raggiungere un accordo entro la fine dell’anno, per evitare che il finanziamento dell’Ue entri nelle campagne elettorali di Francia, Italia, Polonia e Spagna. Serve l’unanimità. Costa ha già incontrato una decina di capi di governo. Questa settimana, affronterà per la prima volta alcuni leader dei paesi “frugali”. Il presidente del Consiglio europeo finora è stato molto prudente. Ha evitato di menzionare il debito comune. Ha insistito sulla necessità di nuove risorse proprie (tasse per finanziare il bilancio dell’Ue) in modo da ridurre i contributi nazionali. L’obiettivo è finanziare le nuove priorità come difesa e competitività, garantendo le politiche tradizionali, come l’agricoltura e la coesione. Ma già prima delle elezioni in Sassonia-Anhalt Merz si è mostrato inamovibile su diversi punti. Ha riunito a Berlino i leader di Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Austria, con cui ha chiesto un taglio di “diverse centinaia di miliardi di euro”. Con un bilancio di 1.800 miliardi per il 2028-34, il contributo della Germania all’Ue salirebbe ben oltre i 50 miliardi di euro l’anno. Un “nein” per non mettere le mani in tasca ai tedeschi può essere un modo facile per tentare di riconquistare l’elettorato. Ma condannerebbe l’Ue a un bilancio di appena l’uno per cento del pil, ben al di sotto di quanto necessario per realizzare le sue ambizioni. La “politica del nein” potrebbe estendersi ad altre priorità chiave dell’Ue.