Musk festeggia la vittoria dell’AfD e le ronde anti immigrati nel Regno Unito. I nuovi agitatori

L’AfD è nei cuori trumpiani: l’anno scorso, il vicepresidente J. D. Vance arrivò a Monaco per pronunciare la sua reprimenda contro l’Europa illiberale (più minacciosa della Russia, secondo lui) e incontrò, a pochi giorni dalle elezioni che hanno portato al governo il cancelliere Friedrich Merz, i leader dell’AfD. Il fan più sfegatato è Elon Musk , il tycoon dell’efficienza dell’amministrazione pubblica americana (ora il dipartimento di stato sta riassumendo molte delle persone che il ministero finto di Musk, il Doge, aveva arbitrariamente licenziato) con ambizioni da kingmaker dell’eversione in Europa, che domenica si è messo a insultare chi definisce l’AfD un partito di “estrema destra” – quelli del Wall Street Journal, che usano giustamente questa definizione, sono stati definiti “zucche vuote”. Musk si divide tra influencer che gravitano attorno all’AfD e ai suoi estremismi e gli agitatori britannici, grande passione dell’uomo più ricco del mondo. Per lui Nigel Farage, leader di Reform Uk, che pure è un trumpiano della prima ora e che cavalca le battaglie culturali care a questa destra illiberale, non è abbastanza eversivo, Musk preferisce Tommy Robinson, capo del neofascismo britannico, e ora anche il suo sodale, Danny Tommo, presente nelle cronache di questi giorni perché ha aizzato le proteste anti immigrati a Dover e a Portsmouth – Musk ha condiviso i video di queste che più che proteste sembrano delle ronde commentando: “Bene”.

Danny Tommo, al secolo Daniel Thomas, 37 anni, è stato condannato a due anni di prigione nel 2016 perché assieme ad altri due compari armati di coltelli si era presentato a casa di un signore gridando: “Tu vieni con noi”. Un incidente “spaventoso”, disse il giudice, oltre che “stupido”, da cui Thomas è uscito, due anni dopo, chiedendo una seconda possibilità, e trovandola in uno zelo religioso che lo ha portato a formare, assieme ad amici trovati in chiesa, la Patriot Platform, un piccolo esercito di patrioti “forti”, “in grado di resistere” e pronti a lanciarsi contro gli immigrati. Al porto di Dover sabato trecento persone incappucciate e con il volto coperto, tutti vestiti di nero, hanno bloccato il traffico creando chilometri di code – questo è il porto internazionale più importante del Regno Unito – per protestare contro l’immigrazione illegale. Domenica a Portsmouth, circa cinquecento persone sempre con il volto coperto si sono radunate per impedire l’arrivo di un’imbarcazione con circa 140 migranti a bordo. In entrambi i casi le forze di polizia sono state prese alla sprovvista, a Dover ci hanno messo ore per riportare la calma, a Portsmouth non sono riuscite a fermare alcuni manifestanti che si sono gettati in acqua per impedire fisicamente il salvataggio dei migranti. “Tornatevene a casa”, gridavano gli incappucciati, “questo è solo l’inizio”, ha scritto su X Danny Tommo, ribadendo che Patriot Platform è un movimento pacifico, senza alcol e senza droghe, di gente “stanca” delle promesse mai mantenute. A lui come a Musk non interessano i dati che mostrano che l’immigrazione illegale sulle “small boat” nel canale della Manica è molto diminuita (è ai livelli del 2019). La realtà, qui come in Sassonia-Anhalt come nelle bolle di estremismo sui social, non conta, conta accendere micce, creare agitatori, creare rivolte. A settembre dell’anno scorso, intervenendo in una manifestazione nerissima di Robinson, Musk aveva detto: “Che scegliate la violenza o no, la violenza vi verrà a prendere. O reagite o morite, questa è la verità”.