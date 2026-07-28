Il governo di Andy Burnham verso le couples di fatto

Una delle prime leggi che il nuovo governo britannico di Andy Burnham dovrà vagliare sarà quella, auspica l’ex ministro della Giustizia David Lammy, che mira a estendere automaticamente i diritti coniugali a tutte le coppie non sposate che convivano da almeno tre anni. Equiparando di fatto la coabitazione prolungata al matrimonio, tale legge potrebbe apparire un ulteriore passo avanti in materia di diritti, tanto più che il suo dichiarato obiettivo è la tutela finanziaria del partner economicamente più debole, il quale si vedrebbe garantito un paracadute in caso di separazione ingiustificata o, peggio ancora, di improvviso decesso. Eppure, la proposta rischia di fallire a causa di alcuni nodi potenzialmente deleteri.

Il primo è di natura culturale e consiste nel repentino rovesciamento dell’attuale paradigma in materia di relazioni. Qualche appassionato dei Simpson ricorderà la puntata, ambientata nel futuro, in cui la fidanzata di Bart rifiutava la sua proposta di matrimonio, non sentendosi pronta per “un impegno che dura tre anni”: era la distorsione satirica della tendenza, radicatasi nel corso dell’ultimo secolo, di alleggerire il più possibile il matrimonio offrendo scudi e svincoli ai singoli contraenti e rendendolo – com’è oggi nei fatti – un accordo temporaneo. Finora il principio sotteso era che più una relazione è lieve e revocabile, più sono tutelati i diritti di chi la compone; la legge sulla coabitazione inglese propone invece l’esatto contrario, ossia una difesa dei diritti imperniata sull’appesantimento di relazioni provvisorie che, venendo equiparate al matrimonio, finiscono per comportare effetti per certi versi irreparabili.

Il guaio è che si tratta di una preoccupante irruzione dello Stato nelle camere da letto dei cittadini. Il punto più irritante, che crea perplessità nella stessa area laburista, è come allo stato attuale la proposta di legge faccia strame del consenso, che grazie al cielo è invece il cardine di qualsiasi rapporto sentimentale, fugace quantunque. Poiché nel Regno Unito chiunque è libero di sposarsi, c’è da presumere che le coppie longeve non sposate lo evitino a ragion veduta, per ragioni che esulano dalla sfera pubblica; nel momento in cui, con l’intento di difendere i diritti economici, un tocco di bacchetta magica trasforma la relazione preesistente nel matrimonio indesiderato, vengono calpestati diritti di altra natura, ma altrettanto rilevanti. Se per giunta davvero la legge sulla coabitazione dovesse valere non solo per chi convive da almeno tre anni, ma per tutte le coppie che hanno almeno un figlio, l’operazione assumerebbe un’orribile coloritura da matrimonio riparatore di Stato.