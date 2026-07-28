Crosetto cerca consiglio da Fedorov per cambiare le regole del gioco

Crosetto ha ragione quando individua nel giovane politico ucraino una figura capace di modificare radicalmente le regole del gioco: Fedorov ha costruito uno stato digitale interconnettendo tra loro una nuova logica amministrativa (prima che della difesa si è occupato della trasformazione digitale), l’accelerazione tecnologica delle start-up e della Silicon Valley, con cui ha collaborato passo dopo passo sotto le bombe russe, e infine il linguaggio bellico. Uno Stato-piattaforma in cui l’innovazione non è un gingillo buono per photo opportunity, quanto una realtà esistenziale. Un cambio di paradigma culturale, prima di tutto. E non c’è dubbio alcuno che sia quell’aspetto ad attirare maggiormente l’attenzione di Crosetto. Da un lato, c’è la piena consapevolezza che gli strumenti tecnologici siano ormai un’estensione del conflitto: non esiste più alcuna distinzione possibile, in termini empirici e funzionali, tra sicurezza nazionale, difesa e sicurezza digitale. Potrà darsi la differenza nei perimetri asettici delle norme, forse, ma come ha sperimentato sulla sua pelle l’Ucraina, i piani di battaglia e di aggressione ormai sono indistinguibili. Un aspetto, questo, che concilia un nuovo design, un nuovo sistema di governance e, inevitabilmente, una nuova cultura della difesa cyber. C’è infatti un altro tema assolutamente centrale, in cui una figura come Fedorov sarebbe non solo stella polare simbolica ma cardine di ridefinizione degli equilibri: la cultura della tecnologia applicata ai vari livelli che compongono l’azione e la decisione della difesa. Già nel gennaio 2026, Crosetto aveva rimarcato quanto l’industria della difesa fosse costosa, lenta e ossificata, invocando un cambiamento radicale di approccio culturale. Una richiesta che a migliaia di chilometri di distanza, in Ucraina e nella Silicon Valley, è stata trasformata in progetto esistenziale.