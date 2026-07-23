No, Mamdani non può arrestare Netanyahu

Un politico dell’assemblea dello stato di New York ha chiesto alla procuratrice di investigare Mamdani per aver minacciato l’arresto, perché potrebbe infrangere alcune leggi locali, visto che anche quando sono in visita al Palazzo di vetro i leader hanno una protezione diplomatica – come quando nel 1960 Fidel Castro partecipò all’Assemblea Onu, incontrò Malcolm X, dormì ad Harlem e fumò i suoi Cohiba. Vista l’impossibilità dell’arresto, quello di Mamdani risulta uno stunt, un’acrobazia politica per mantenere la sua purezza sul tema Israele e non perdere l’attenzione del suo elettorato che lo vuole giustiziere, soldato dell’anticolonialismo – il tema Israele tra l’altro sta spezzando i dem in vista delle Midterm di novembre, rischiando di aiutare i Maga. “Poliziotto globale”, ha definito Mamdani il Wall Street Journal. La presidente dell’Israel Law Center ha dichiarato: “Il compito del sindaco è tenere i newyorchesi al sicuro, non trasformare la polizia della città nel braccio armato dell’Aia”.