Esterieditoriali
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No, Mamdani non può arrestare Netanyahu
Il sindaco di New York fa propaganda anti Israele in vista delle midterm, alla fine lo ammette anche lui
23 LUG 26
Foto ANSA
Il sindaco socialista di New York Zohran Mamdani ha detto che vorrebbe arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo promette da quando è stato eletto, e già prima cantava in coro: “Netanyahu, non puoi nasconderti, ti incrimineremo per genocidio”. Mamdani vorrebbe sfruttare l’occasione quando il capo del governo dello Stato ebraico arriverà in città a settembre per l’assemblea generale dell’Onu. Ma il sindaco stesso in un video su X ha ammesso che in realtà non può fare nulla. “E’ chiaro che non abbiamo l’indipendente autorità legale”, dice, per applicare il mandato della Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità nella guerra a Gaza. E così il sindaco millennial musulmano invita ora il governo federale, che invece l’autorità l’avrebbe, a portare avanti l’arresto. Anche se non l’ha citato direttamente, il presidente americano Donald Trump ha risposto al politico simbolo della rivoluzione rossa dei democratici. “Netanyahu non sarà arrestato, in alcun modo, forma o misura, mentre si trova negli Stati Uniti”, ha scritto sui social.
Un politico dell’assemblea dello stato di New York ha chiesto alla procuratrice di investigare Mamdani per aver minacciato l’arresto, perché potrebbe infrangere alcune leggi locali, visto che anche quando sono in visita al Palazzo di vetro i leader hanno una protezione diplomatica – come quando nel 1960 Fidel Castro partecipò all’Assemblea Onu, incontrò Malcolm X, dormì ad Harlem e fumò i suoi Cohiba. Vista l’impossibilità dell’arresto, quello di Mamdani risulta uno stunt, un’acrobazia politica per mantenere la sua purezza sul tema Israele e non perdere l’attenzione del suo elettorato che lo vuole giustiziere, soldato dell’anticolonialismo – il tema Israele tra l’altro sta spezzando i dem in vista delle Midterm di novembre, rischiando di aiutare i Maga. “Poliziotto globale”, ha definito Mamdani il Wall Street Journal. La presidente dell’Israel Law Center ha dichiarato: “Il compito del sindaco è tenere i newyorchesi al sicuro, non trasformare la polizia della città nel braccio armato dell’Aia”.