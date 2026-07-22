Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida dell'Onu

Il New York Post scrive che Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida delle Nazioni Unite . Il presidente della Fifa, secondo fonti vicine alla Casa Bianca, sarebbe rispettato ovunque nel mondo e capace di unire le persone come pochi altri. Tra le fonti citate dal quotidiano anche Paolo Zampolli, diplomatico a lungo ambasciatore presso il Palazzo di Vetro. Il mandato di António Guterres scade a dicembre, e tra i papabili circolano nomi definiti da un addetto ai lavori "deboli". Per ottenere l'incarico Infantino dovrebbe passare da due filtri: l'endorsement dei quindici membri del Consiglio di sicurezza, dove il veto di Cina e Russia resta l'ostacolo maggiore, e poi l'approvazione dell'Assemblea generale .

C'è anche la questione geografica. Infantino, europeo come il portoghese uscente, dovrebbe superare la regola non scritta della rotazione continentale, che vorrebbe il prossimo segretario generale latinoamericano. Due mandati consecutivi dallo stesso continente sarebbero un'anomalia, anche se non un unicum: è già successo con l'Africa, tra Boutros Ghali e Kofi Annan, ma solo perché Washington aveva bloccato la conferma dell'egiziano. Non è chiaro se Infantino sia realmente interessato al ruolo, né se Trump gliene abbia già parlato. Certo è che il taglio sarebbe drastico: alla Fifa lo svizzero guadagna oltre cinque milioni di euro l'anno, contro i circa 366mila dello stipendio da segretario generale. Infantino, peraltro, ha già annunciato la propria ricandidatura alla presidenza Fifa per le elezioni del marzo 2027.