La rabbia dei giovani indiani

A guidarlo ci sono Abhijeet Dipke, trentenne esperto in comunicazione politica ed ex studente della Boston University, e soprattutto Sonam Wangchuk, ingegnere ambientalista diventato una celebrità nazionale dopo la sua battaglia per i diritti del Ladakh. Wangchuk è in sciopero della fame da più di venti giorni: sabato è stato portato via con la forza da Jantar Mantar e ospedalizzato, ma ieri ha annunciato che proseguirà “a oltranza”, fino a quando il governo di Modi non darà rassicurazioni sul sistema scolastico e sul caso più delicato, quello che riguarda l’ultimo esame nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina, travolto dalle accuse di irregolarità. Il movimento chiede le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan e un risarcimento per le famiglie degli studenti che si sono suicidati dopo lo scandalo. L’esecutivo risponde con sgomberi e minimizzazione. Ma la lezione che Modi dovrebbe imparare è che alla rabbia dei giovani si dovrebbe rispondere con dialogo e mediazione.