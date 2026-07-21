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La rabbia dei giovani indiani
Gli “scarafaggi” contro il governo Modi e il sistema clientelare. Lezioni
21 LUG 26
Foto Getty
Ieri il governo indiano di Narendra Modi ha dichiarato “finita” la protesta degli studenti che da tre settimane hanno occupato Jantar Mantar, il luogo simbolo delle manifestazioni a Nuova Delhi, dopo che il ministro della Salute J P Nadda ha incontrato i rappresentanti del movimento. Ma il gruppo “degli scarafaggi”, cioè il Cockroach Janta Party, è tutt’altro che accontentato ed è diventato, nel frattempo, una spina nel fianco del governo Modi, che ha costruito buona parte del suo consenso sull’immagine di un leader che rappresenta gli aspiranti della nuova classe media indiana. Le manifestazioni sono nate come protesta contro il sistema degli esami universitari truccati e i continui scandali dei “paper leak”, cioè la fuga delle tracce d’esame che hanno trasformato il sogno della mobilità sociale in corruzione e favoritismo. Il nome glielo ha dato indirettamente il presidente della Corte suprema indiana, Surya Kant, che di recente ha paragonato i giovani disoccupati che fanno attivismo e giornalismo a scarafaggi e parassiti.
A guidarlo ci sono Abhijeet Dipke, trentenne esperto in comunicazione politica ed ex studente della Boston University, e soprattutto Sonam Wangchuk, ingegnere ambientalista diventato una celebrità nazionale dopo la sua battaglia per i diritti del Ladakh. Wangchuk è in sciopero della fame da più di venti giorni: sabato è stato portato via con la forza da Jantar Mantar e ospedalizzato, ma ieri ha annunciato che proseguirà “a oltranza”, fino a quando il governo di Modi non darà rassicurazioni sul sistema scolastico e sul caso più delicato, quello che riguarda l’ultimo esame nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina, travolto dalle accuse di irregolarità. Il movimento chiede le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan e un risarcimento per le famiglie degli studenti che si sono suicidati dopo lo scandalo. L’esecutivo risponde con sgomberi e minimizzazione. Ma la lezione che Modi dovrebbe imparare è che alla rabbia dei giovani si dovrebbe rispondere con dialogo e mediazione.