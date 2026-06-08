Rubrichebandiera bianca
•
Il modello "grillino" sbarca in India. Ecco il movimento degli "scarafaggi"
Accusati di passare la giornata su internet a protestare e lamentarsi, anziché darsi da fare a cercare lavoro, alcuni indiani si sono costituiti in fiumana ventilando una prossima rivoluzione. Cambia l'insetto, ma per l'Italia non è una novità
8 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 12:38
Foto Getty
Dunque c’è in India un nuovo partito, che in realtà non è un partito bensì un movimento, che tuttavia non esclude di diventare partito in futuro, i cui membri hanno preso la denominazione di “scarafaggi” dopo essere stati così definiti da un alto papavero della locale repubblica, il quale li accusava di passare la giornata su internet a protestare e a lamentarsi perché disoccupati, anziché darsi da fare a cercare lavoro. E gli aderenti a questo movimento, questi scarafaggi che per la loro parvenza nel complesso innocua possono essere tutt’al più degli scarafaggetti o degli scarafaggini, hanno inteso fare un pregio del proprio difetto e pertanto si sono costituiti in fiumana, passando dal virtuale a dei meet-up reali, e ventilando i più temerari una prossima rivoluzione condotta da loro, mentre i più moderati si limitano a dire che si contrappongono alla corruzione e ai concorsi truccati, al potere costituito e al nepotismo, ai soliti noti e alla vecchia politica, e che grazie alla loro ritrovata unità, grazie all’uscita dalle loro camerette per riversarsi nelle piazze, tempo un nonnulla e in India cambierà tutto.
Non so se abbiano detto che apriranno il parlamento di Nuova Delhi come una scatoletta di chutney, fatto sta che mi sembra abbiamo avuto anche noi, alle nostre meno esotiche latitudini, un movimento altrettanto pittoresco: una ridda di nerd che ha fatto dell’essere sfaccendati al contempo un torto subìto e un vanto di cui bullarsi, pur passando alla storia sotto il nome di un insetto diverso; forse perché più vivaci e salterini dei loro consimili indiani, forse perché insopportabili nel continuo frinire della loro saccenza improvvisata, ora non ricordo con precisione se li avessimo denominati “grilli”, “grilletti” o “grillini”.