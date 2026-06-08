Il modello "grillino" sbarca in India. Ecco il movimento degli "scarafaggi"

Dunque c’è in India un nuovo partito, che in realtà non è un partito bensì un movimento, che tuttavia non esclude di diventare partito in futuro, i cui membri hanno preso la denominazione di “scarafaggi” dopo essere stati così definiti da un alto papavero della locale repubblica, il quale li accusava di passare la giornata su internet a protestare e a lamentarsi perché disoccupati, anziché darsi da fare a cercare lavoro. E gli aderenti a questo movimento, questi scarafaggi che per la loro parvenza nel complesso innocua possono essere tutt’al più degli scarafaggetti o degli scarafaggini, hanno inteso fare un pregio del proprio difetto e pertanto si sono costituiti in fiumana, passando dal virtuale a dei meet-up reali, e ventilando i più temerari una prossima rivoluzione condotta da loro, mentre i più moderati si limitano a dire che si contrappongono alla corruzione e ai concorsi truccati, al potere costituito e al nepotismo, ai soliti noti e alla vecchia politica, e che grazie alla loro ritrovata unità, grazie all’uscita dalle loro camerette per riversarsi nelle piazze, tempo un nonnulla e in India cambierà tutto.