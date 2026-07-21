Hamas guarda a Teheran

La scelta di un nuovo capo di Hamas non è mai semplice, il gruppo ne discute molto, fino a quando non arriva a una sintesi e la sintesi è stata anche che Teheran è un faro e gli interessi sono in questo momento più rappresentati dai pasdaran che dalla leadership di Doha, che pure non ha rinunciato ai suoi progetti contro Israele. Ma chi fa la guerra è l’Iran e al Hayya a quel progetto ci crede, con lui tutto il gruppo che ha appena finto di aver lasciato le istituzione nella Striscia per favorire l’insediamento di un governo tecnico che dovrebbe sovrintendere al futuro di Gaza, alla ricostruzione. Chi comanda è però chi detiene le armi e Hamas che ha detto di aver rinunciato alle istituzioni non ha però deposto i fucili, sapendo bene che secondo la legge del più forte, vince chi è più armato. Il progetto all’Iran piace, nel 7 ottobre ha visto la realizzazione dei piani che erano già stati discussi da Hezbollah in Libano. Il Qatar rimane lo sponsor principale di Hamas e per i rapporti con Israele non ha certo programmi più pacifici, ma fa parte del piano per Gaza, ne è stato il mediatore. L’Iran no, e ha tutte le intenzioni di sabotarlo.