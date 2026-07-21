Chi è Khalil al-Hayya, il nuovo leader di Hamas

Al-Hayya è emerso come una delle figure più influenti del movimento dopo l'uccisione di Sinwar e di Haniyeh. Nato il 5 novembre del 1960 nella Striscia di Gaza, durante l'occupazione egiziana, al-Hayya è noto con il nome di battaglia di Abu Osama. Ha conseguito un dottorato in scienze della Sunnah e degli Hadith presso l'Università del Sacro Corano e delle Scienze Islamiche del Sudan, nonché lauree e master in studi islamici presso università in Giordania e a Gaza. Tra i fondatori di Hamas, Al-Hayya ha aderito alla Fratellanza Musulmana nei primi anni '80 ed è stato in carcere in Israele per tre anni all'inizio degli anni '90, prima di tornare nell'organizzazione dove ha scalato i ranghi del gruppo in oltre trent'anni.