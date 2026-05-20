Che fine ha fatto il Board of Peace di Trump? Ha quattro mesi e una enorme crisi di liquidità

Sarebbe un eufemismo definire ambiziosa la struttura del piano di Trump: il Board – il cui statuto è stato firmato il 22 gennaio 2026 a Davos, a margine dei lavori del World Economic Forum – dovrebbe fare da ombrello finanziario e politico al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza (Ncag), un gruppo di tecnocrati palestinesi guidato da Ali Shaath – ex viceministro dell'Autorità Palestinese – incaricato di prendere il controllo dei ministeri e delle forze di polizia sottraendoli ad Hamas. L'Ncag è invece fermo in un hotel del Cairo, sorvegliato da agenti americani ed egiziani, senza la possibilità di entrare fisicamente nella Striscia. I motivi sono due e si alimentano a vicenda: senza fondi non si finanziano le strutture di sicurezza necessarie per operare sul campo; senza sicurezza i finanziatori non sborsano. Del resto, le condizioni di sicurezza restano troppo instabili per qualsiasi dispiegamento: nonostante il cessate il fuoco, dall'ottobre scorso gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 700 persone a Gaza. L'inviato del Board Nickolay Mladenov ha informato Hamas e le altre fazioni palestinesi che il comitato “al momento non può entrare a Gaza per mancanza di fondi”. Ennesimo stallo: Hamas condiziona il disarmo a garanzie concrete sul ritiro israeliano mentre Israele condiziona il ritiro al disarmo completo di Hamas, inclusa la consegna delle mappe del sistema di tunnel sotterranei.