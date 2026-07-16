L'America maltratta gli alleati ma, se poi questi si attrezzano per gestire l’abbandono, s’offende

Colby dice: al dipartimento della Difesa non siamo preoccupati che un’alleanza delle medie potenze sia una “possibilità seria”, più che altro ci preoccupa il fatto che gli alleati “pensino che lo sia”, un’alternativa seria, facendoci perdere tempo e soldi. Siamo “realisti flessibili”, continua il sottosegretario, e questa faccenda delle medie potenze non prevede “un allineamento concreto”, per di più che sperimentiamo un desiderio più grande, non più piccolo, da parte degli alleati di un nostro coinvolgimento nella difesa collettiva, per il semplice fatto che “nessun paese alternativo può competere con la base industriale della difesa americana”. Quindi gli alleati dovrebbero smetterla di “tentare invano di replicare o soppiantare” il ruolo dell’America, ma al contrario dovrebbero diventare più collaborativi, mentre investono nella loro base industriale, perché comunque i loro investimenti servono. Colby in sintesi dice: abbiamo maltrattato i nostri alleati, abbiamo minacciato di ritirarci dalla Nato, abbiamo annunciato ritiri di truppe dal continente europeo, abbiamo manifestato la volontà di annetterci territori dell’Alleanza, dal Canada stesso alla Groenlandia, abbiamo preteso di essere risarciti delle forniture gratuite di armi date all’Ucraina attaccata dalla Russia, abbiamo ottenuto un maggior investimento nella Nato da parte degli europei, ma le richieste non sono finite, no, vogliamo che gli europei ci riconoscano il privilegio di essere nostri alleati e che si rimangino il piagnisteo sull’abbandono americano, anche se in effetti possiamo abbandonarli quando vogliamo, siamo pur sempre l’America.