Elbridge Colby, il funzionario che spacca il partito di Trump su Ucraina, Nato e Cina

Lo scorso autunno, uno dei massimi esponenti repubblicani al Congresso uscì dal Pentagono con il sospetto che gli fosse stata raccontata una bugia. Mike D. Rogers, presidente della commissione Forze armate della Camera, aveva scoperto che l’Amministrazione Trump intendeva ritirare migliaia di soldati dalla Romania – proprio mentre la sua commissione chiedeva che il Pentagono consultasse il Congresso prima di avviare qualsiasi ritiro di rilievo. Così il parlamentare dell’Alabama ideò un test di onestà, secondo persone informate sui fatti. In un incontro a ottobre con Elbridge Colby, capo della politica del Pentagono, il deputato chiese se fossero in arrivo riduzioni delle truppe. Colby, ha raccontato Rogers in un’intervista al Washington Post, rispose di non essere a conoscenza di nulla.

Due settimane dopo, l’Amministrazione Trump annunciò il ritiro di una brigata dell’esercito che aveva rafforzato il fianco orientale della Nato dall’invasione russa dell’Ucraina del 2022. Rogers, così filoeuropeo che la Romania gli ha conferito il grado onorario di comandante nel 2017, andò su tutte le furie: “Gli avevo creduto sulla parola”, disse Rogers.

In un’intervista al Washington Post, Colby ha negato di aver ingannato il deputato e ha spiegato che anche i vertici militari avevano raccomandato il ritiro della brigata e che, al momento dell’incontro di ottobre, l’ordine definitivo non era ancora stato dato. Colby ha sostenuto che allora non era “nella posizione di impegnare il dipartimento in un senso o nell’altro”. “Sono molto attento a quello che dico e a quello che non dico,” ha affermato Colby, precisando che in una lettera formale aveva chiesto a Rogers di ritrattare l’accusa di disonestà. Rogers non l’ha fatto.

Nei mesi successivi, deputati e senatori repubblicani hanno controllato Colby in modo più meticoloso di quanto fatto con quasi qualsiasi altro nominato di Trump. Hanno bocciato le sue politiche e bloccato la conferma di due funzionari candidati a fargli da vice. Almeno due repubblicani di primo piano lo hanno pubblicamente accusato di disonestà. La straordinaria faida è diventata una guerra per procura interna al Partito repubblicano, dato che i repubblicani – con idee profondamente diverse sul ruolo che l’America dovrebbe avere nel mondo – sostengono che la propria fazione rappresenti meglio la visione “America first” del presidente Donald Trump in politica estera. Ma anche mentre la guerra in Iran – e gli sforzi di Trump per raggiungere un accordo di pace – hanno intensificato questo scontro di potere, le due fazioni si sono per lo più scontrate tra loro piuttosto che rompere apertamente con il presidente. “La sua è l’unica opinione che conti”, ha detto Justin Logan, che dirige il programma di politica estera e difesa del centro studi libertario Cato Institute, riferendosi a Trump. “E lui cambia rotta da un giorno all’altro”.

Questo resoconto della guerra intestina repubblicana sulla politica estera si basa su interviste con oltre due decine di funzionari attuali ed ex funzionari con esperienza al Pentagono e al Congresso. La maggior parte ha parlato in forma anonima per poter esprimere liberamente le proprie opinioni sulla rottura tra Colby e tanti repubblicani, e su come entrambe le parti abbiano cercato di ricucire. In una dichiarazione, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha difeso con veemenza Colby, affermando che egli era in perfetta sintonia con il segretario alla Difesa, Pete Hegseth. “Ha lavorato senza sosta per coinvolgere i parlamentari e comunicare l’approccio del segretario Hegseth, la ‘pace attraverso la forza’”, ha detto Parnell.

Fuori da Washington, la carica di sottosegretario alla Difesa per la politica è praticamente sconosciuta, ma svolge un ruolo fondamentale come principale stratega del Pentagono su questioni come il controterrorismo e la deterrenza nucleare. A differenza di Hegseth, ex ufficiale della Guardia nazionale e volto noto di Fox News, e del vice segretario alla Difesa Steve Feinberg, che prima di entrare nell’Amministrazione Trump era un venture capitalist, Colby è arrivato all’incarico con esperienza già acquisita al Pentagono. Laureato a Harvard e Yale, e nipote dell’ex direttore della Cia William Colby, il capo della politica del Pentagono è un prodotto dell’élite della politica estera di Washington. Ma negli anni che hanno preceduto il secondo mandato di Trump, Colby è diventato sempre più critico verso i suoi ex colleghi. Ha accusato entrambi i partiti di ignorare i limiti del potere americano – per esempio armando l’Ucraina mentre al Pentagono mancava già le armi utili per un futuro conflitto con la Cina. I falchi del Partito repubblicano al Congresso, che sostengono una spesa per la difesa più alta per onorare gli impegni militari globali dell’America, sono diventati alcuni dei suoi obiettivi principali. “Sono le stesse persone che chiedono di attaccare l’Iran a chiedere anche un’escalation della guerra in Ucraina”, ha detto Colby in un’intervista all’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson dopo la vittoria di Trump alla rielezione. “Aprire più fronti contemporaneamente è, diciamo, avventato”. Alla sua audizione di conferma nel marzo 2025, quando i senatori repubblicani contestarono le sue posizioni, Colby li rassicurò sul fatto che avrebbe sostenuto l’Amministrazione, anche qualora ciò avesse significato fornire opzioni militari contro l’Iran. In privato, alcuni repubblicani avevano riserve sulla sua conferma, ma alla fine diedero il loro assenso sotto la pressione dell’Amministrazione, incluso il vicepresidente J. D. Vance, che intervenne durante l’audizione affermando che Colby avrebbe portato “il tipo di prospettiva di cui abbiamo tanto bisogno al dipartimento della Difesa”.

Quell’audizione ha anticipato il conflitto che sarebbe emerso tra i repubblicani che vogliono un esercito più attivo e quelli che preferiscono la moderazione. Trump ha corteggiato entrambi i gruppi durante la campagna per la rielezione, promettendo di aumentare la spesa militare ma anche di evitare guerre all’estero. Nel suo secondo mandato ha agito seguendo entrambi gli istinti, chiedendo un budget record per la difesa (1.500 miliardi di dollari) mentre ritirava le forze militari da regioni come l’Europa. Eppure la guerra in Iran ha spinto molti importanti anti interventisti, come Carlson, a rompere con Trump. Altri alleati come Colby e Vance – che guida i negoziati per porre fine al conflitto – hanno invece difeso una guerra a cui in passato si erano opposti.

La faida dentro al Partito repubblicano riguarda il futuro di America first e le guerre trumpiane

Nella sua intervista al Washington Post, Colby ha detto di aver rispettato gli impegni presi durante l’audizione di conferma. Sebbene non abbia rinnegato le sue convinzioni passate sull’uso parsimonioso dell’esercito, Colby ha detto di non aver mai pensato che le politiche dell’Amministrazione si sarebbero allineate del tutto a ciò che aveva sostenuto in precedenza.

Lo stop agli aiuti all’Ucraina

Per tutto l’anno scorso, Colby si è guadagnato presso diplomatici e critici repubblicani la reputazione di esecutore dell’approccio transazionale dell’Amministrazione Trump verso gli alleati. In discorsi e post sui social media, ha chiesto ai partner, dall’Europa all’Asia orientale, di aumentare la spesa per la difesa e di prepararsi a un sostegno americano inferiore. La scorsa estate, il suo ufficio ha raccomandato di cancellare gli aiuti alla sicurezza per l’Ucraina e i paesi baltici che confinano con la Russia. E su indicazione di Hegseth, l’ufficio politico ha avviato una revisione dell’accordo Aukus sulla condivisione con l’Australia della tecnologia dei sottomarini a propulsione nucleare, suscitando preoccupazione tra molti sostenitori del programma al Congresso. “Siamo parecchi a essere preoccupati per alcune azioni che non sono state nell’interesse del presidente né di sostegno ai nostri alleati”, ha detto il senatore Rick Scott (repubblicano della Florida), che in un’intervista ha sostenuto che i repubblicani “non possono essere isolazionisti”. Colby ha rifiutato quell’etichetta, affermando che lui e altri al Pentagono cercavano di rendere le alleanze americane più “equilibrate” e “sostenibili”.

Più di qualsiasi altro episodio, però, i critici di Colby hanno indicato lo stop improvviso agli aiuti militari all’Ucraina della scorsa estate come il momento in cui l’ufficio politico ha perso la fiducia dei parlamentari. Nel giugno del 2025, Hegseth aveva approvato una revisione del team di Colby pensata per aiutare l’esercito a conservare alcune delle armi più pregiate in vista di un possibile conflitto con la Cina per Taiwan, secondo funzionari attuali ed ex funzionari. La revisione in sé non raccomandava di interrompere l’assistenza all’Ucraina, ma il nuovo status quo aveva lasciato i funzionari militari incerti su quale equipaggiamento potessero consegnare. La conseguente interruzione delle spedizioni è durata settimane, mentre l’Ucraina subiva perdite crescenti sul campo di battaglia. Colby non ha voluto parlare dell’episodio nella sua intervista con il Washington Post. Un altro funzionario del Pentagono, che sta dalla parte di Colby, ha detto che la confusione attorno agli aiuti era nata, in parte, dal fatto che un altro ufficio del dipartimento della Difesa non aveva applicato pienamente il memo circolato a giugno. Colby, secondo questo funzionario, aveva sostenuto l’invio all’Ucraina di alcune “capacità di altissimo valore e bassa densità”, senza specificare quali armi.

La scorsa estate, mentre il senatore Roger Wicker (Mississippi), presidente repubblicano della commissione Forze armate del Senato, si preparava a guidare un gruppo di parlamentari in visita a Taiwan, l’ufficio di Colby esortò l’Amministrazione a non sostenere la delegazione, secondo funzionari attuali ed ex funzionari. Colby temeva che il viaggio avrebbe provocato una reazione da parte della Cina, che rivendica l’isola come proprio territorio e aveva condannato una visita nel 2022 dell’allora presidente della Camera Nancy Pelosi. Colby non ha voluto discutere nemmeno questa questione nella sua intervista al Washington Post. L’ufficio di Wicker non ha risposto alle richieste di commento.

Il funzionario del Pentagono favorevole a Colby ha detto che l’ufficio politico non si è impegnato molto per scoraggiare il viaggio e che l’approccio di Trump verso la Cina prevedeva di evitare “manifestazioni simboliche vistose” attorno a Taiwan. Alla fine i militari fornirono un aereo a Wicker, ma l’episodio ha messo in luce le divisioni tra l’ufficio di Colby e alcuni repubblicani al Congresso.

A novembre, due tra i principali vice di Colby – Austin Dahmer e Alex Velez-Green – si sono presentati davanti alla commissione di Wicker per le loro audizioni di conferma, che si sono rapidamente trasformate in uno sfogo dei repubblicani. “Sapete chi è la persona più difficile da contattare nell’Amministrazione Trump? Il sottosegretario alla Difesa per la politica”, ha detto il senatore Dan Sullivan (repubblicano dell’Alaska) durante l’audizione di Dahmer. La commissione di Wicker ha poi rinviato il voto sui due candidati quando è risultato chiaro che non avevano sufficiente sostegno repubblicano per essere confermati, secondo persone a conoscenza della vicenda.

Un tentativo di riconciliazione

Poco dopo l’audizione di novembre, durante la quale era apparso visibilmente frustrato, Sullivan ha inviato un messaggio a Colby. “Sono stato molto franco, gli ho detto che doveva venire qui”, ha raccontato il senatore in un’intervista. Lui e Colby si sono incontrati più volte da allora, e il senatore ha detto di avergli fornito i nomi di altri parlamentari da contattare, mentre Colby cerca di riabilitare la propria immagine presso il Congresso. Negli ultimi mesi, Colby ha visitato Capitol Hill per incontrare decine di parlamentari di entrambi i partiti. Questo mese, secondo il Pentagono, Colby aveva approvato più di 360 incontri e altri colloqui tra funzionari dell’ufficio politico e il Congresso. “E’ migliorato drasticamente”, ha detto Sullivan riguardo al rapporto. Diversi parlamentari e collaboratori hanno confermato di aver notato a loro volta un aumento del coinvolgimento, e che questo impegno ha cambiato la loro opinione sull’ufficio politico del Pentagono. Altri non si sono lasciati convincere. “E’ stato come dover estrarre dei denti per ottenere informazioni”, ha detto Rogers quando Colby ha testimoniato alla Camera nel marzo scorso. Durante l’audizione, Rogers ha messo in dubbio l’onestà di Colby a proposito del ritiro dalla Romania, e il deputato Michael R. Turner (Ohio), altro repubblicano di peso nella commissione, ha definito il capo della politica “disonesto”. Colby ha respinto entrambe le accuse nella sua testimonianza. L’ufficio di Turner non ha risposto alle richieste di un’intervista. Rogers ha parlato nei corridoi del Congresso, e il suo ufficio ha declinato ulteriori commenti.

Il funzionario senior del Pentagono favorevole a Colby ha detto che Hegseth e Feinberg si sono impegnati con il Congresso per confermare la lealtà di Colby all’Amministrazione. Alcuni parlamentari e collaboratori del Partito repubblicano hanno apertamente rifiutato di incontrare il personale dell’ufficio politico del Pentagono, ha detto il funzionario senior, il che ha fatto sorgere in alcuni ambienti del Pentagono dubbi sulla sincerità delle loro lamentele.

“Fidatevi”, ha detto Colby a proposito del suo capo, Pete Hegseth, “mi farà sapere lui se sbaglio rotta”

Scott, il repubblicano della Florida, continua a bloccare la conferma di Dahmer e Velez-Green, secondo diverse persone a conoscenza della manovra. Il senatore, che l’anno scorso ha votato a favore della conferma di Colby, ha rifiutato di parlare di questi veti, ma ha inquadrato le sue motivazioni nei termini della lealtà a Trump. “Non intendo sostenere persone che non sostengono l’agenda del presidente”, ha detto Scott. Colby, in risposta, si è definito un “luogotenente leale” del presidente. Il capo della politica ha detto di passare ore ogni settimana con Hegseth – e che il segretario alla Difesa spesso si consulta con Trump prima di prendere decisioni. “Fidatevi”, ha detto Colby a proposito di Hegseth, “mi farà sapere lui se sbaglio rotta”.

Noah Robertson è entrato al Washington Post nel 2025, dove segue le principali commissioni per la Sicurezza nazionale al Congresso. In precedenza ha seguito il Pentagono e la politica americana, dal controllo delle armi al lavoro delle forze dell’ordine.