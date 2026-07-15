La Turchia di Erdogan dieci anni dopo il tentato golpe

Il tentato golpe dura poche ore, anche per via della resistenza della popolazione: alle 9 di mattina del giorno seguente, il governo annuncia che la rivolta è fallita, diffondendo un primo bilancio di 161 morti e 1.440 feriti (i dati della Commissione europea pubblicati mesi dopo parlano di 241 vittime e 2.196 feriti, altre stime sfiorano i 300 morti). Il numero degli arresti aumenta invece di ora in ora. Come mente dietro l’insurrezione viene indicato il predicatore Fethullah Gulen, in esilio volontario negli Stati Uniti dal 1999, che sarebbe poi morto il 20 ottobre 2024. Fondatore del movimento Hizmet, che sostiene l’importanza dell’istruzione e del dialogo inter-religioso, Gulen è stato un fedelissimo alleato di Erdogan fino al 2013, quando alcuni membri di Hizmet hanno contribuito a svelare casi di corruzione nell’esecutivo. A maggio 2026, poco prima del tentato putsch, Hizmet era stato designato da Ankara come organizzazione terroristica, indicato con l’acronimo Feto (Fethullah Terrorist Organisation), e bollato come “una minaccia per tutto il mondo”.