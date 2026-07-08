Erdogan si mostra saldo di fronte agli alleati mentre affronta un problema di sicurezza interna

L'autore dell'articolo è il leader del Partito Popolare Repubblicano, principale partito di opposizione in Turchia

Ankara. I leader della Nato sono arrivati ad Ankara per il loro vertice annuale, in un paese la cui importanza strategica è indiscutibile, ma le cui fondamenta democratiche si stanno sgretolando. Recep Tayyip Erdogan governa la Turchia da oltre due decenni – più a lungo di qualsiasi altro leader eletto nella storia della Repubblica turca. Oggi la Turchia si trova a un punto di svolta. Considerato il regime sempre più centralizzato e personalistico in vigore nel paese dal 2003, la questione non è più se sia necessario un cambiamento, ma se ai cittadini sarà permesso di perseguirlo liberamente e in modo equo attraverso mezzi democratici. Con la regione circostante la Turchia dilaniata da guerre e instabilità che si estendono dall’Ucraina al medio oriente, è chiaro a quasi tutti i cittadini turchi che il futuro del loro paese è importante non solo per loro, ma anche per la sicurezza globale. Allo stesso tempo, molte persone in Turchia temono per il proprio futuro, avendo perso fiducia in un governo che ha faticato a garantire stabilità economica, una governance prevedibile e fiducia nelle istituzioni pubbliche. L’inflazione ha devastato i redditi delle famiglie. I giovani vedono sempre meno opportunità. La politica estera è diventata più transazionale e meno prevedibile. La fiducia nella magistratura, nello stato di diritto e nelle istituzioni pubbliche si è progressivamente erosa.

La questione fondamentale che la Turchia si trova ad affrontare oggi è quella della legittimità. I governi a volte riescono a sopravvivere alle crisi economiche. Ma entrano in difficoltà quando i cittadini smettono di credere che il sistema politico sia equo. Anziché competere ad armi pari, Erdogan ha fatto sempre più affidamento sulle istituzioni statali, in particolare sulla magistratura, per indebolire i rivali politici e preservare la propria presa sul potere. Gli elettori turchi hanno già manifestato il loro desiderio di cambiamento. Nelle elezioni locali del 2024, il nostro partito, il Partito popolare repubblicano (Chp), è emerso come la principale forza politica della Turchia. Anziché accettare il messaggio lanciato dagli elettori, il governo ha intensificato la pressione sui propri avversari politici.

Il candidato alla presidenza del nostro partito, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, che ha ripetutamente sconfitto i candidati sostenuti da Erdogan nella città più grande della Turchia, è stato incarcerato. Più di 30 sindaci dell’opposizione rimangono dietro le sbarre in custodia cautelare. I pubblici ministeri chiedono una pena cumulativa che non si misura in anni, ma in millenni. Il governo ha persino tentato di invalidare il Congresso del nostro partito a distanza di anni dal suo svolgimento, nel tentativo di rimodellare la leadership della principale opposizione. La distinzione tra processo legale e intervento politico è diventata sempre più difficile da discernere. Nei giorni precedenti il vertice della Nato, l’atteggiamento sempre più difensivo del governo è stato evidente. Le autorità hanno arrestato centinaia di persone innocenti ad Ankara nel corso di operazioni su vasta scala in vista del vertice. I funzionari le descrivono come misure antiterrorismo. Tuttavia, in un paese in cui l’indipendenza giudiziaria è stata gravemente indebolita, tali affermazioni suscitano inevitabilmente scetticismo. Secondo quanto riportato, tra le persone arrestate figurano attivisti, avvocati, giornalisti, accademici, ambientalisti e cittadini anziani.

Lo sforzo di gestire le apparenze è andato oltre gli arresti. Schermi e barriere eretti lungo alcuni tratti del percorso dall’aeroporto al centro città, secondo quanto riferito per nascondere i segni visibili delle difficoltà economiche, rivelano un governo più preoccupato di controllare le percezioni che di affrontare i problemi di fondo. Erdogan cerca di dipingere la Turchia come un paese stabile, sicuro di sé ed essenziale per la sicurezza occidentale. Al vertice di Ankara sottolineerà l’importanza geopolitica della Turchia, presentandosi al contempo come figura indispensabile per navigare in una regione sempre più turbolenta. Tuttavia, i governi sicuri della propria legittimità raramente si sentono costretti a considerare il dissenso pacifico, l’attivismo civico o la possibilità di protesta come minacce all’ordine pubblico.

Il semplice fatto di detenere il potere non conferisce legittimità. Erdogan mantiene il controllo dello stato e del suo apparato, ma il suo crescente ricorso alla pressione giudiziaria, alla coercizione amministrativa e al sequestro di imprese, istituzioni e beni, piuttosto che al consenso democratico, gli è costato la fiducia di milioni di cittadini. Questo modello di governo non può essere sostenuto all’infinito. La Turchia è diventata profondamente polarizzata e sempre più esausta – socialmente, economicamente e politicamente. La richiesta di responsabilità democratica non è scomparsa. E’ stata semplicemente rinviata. L’importanza strategica della Turchia è fuori discussione. La sua importanza, sia per la Nato che all’interno della regione, non deriva dalla sua capacità di risolvere ogni crisi, ma dalla sua posizione al centro di molte di esse – dalla guerra della Russia contro l’Ucraina all’instabilità che si estende dalla Siria all’Iran. Per questo motivo, la traiettoria politica della Turchia non è solo una questione interna. Un paese di quasi 90 milioni di persone, una grande potenza militare e un membro fondamentale della Nato non può separare indefinitamente la legittimità politica dalla stabilità nazionale. La repressione può creare l’apparenza dell’ordine, ma non può produrre una sicurezza duratura. Gli alleati della Turchia devono imparare a guardare oltre l’attuale governo e il disordine che esso ha causato, e dialogare non solo con chi detiene oggi il potere, ma anche con quel futuro democratico che essi non rappresentano più in modo credibile. I governi e i leader vanno e vengono. La Turchia e il suo popolo rimangono. E il popolo turco è determinato a costruire un paese libero e democratico al suo interno, affidabile all’estero e pienamente impegnato a rispettare lo stato di diritto. Questa è la Turchia che ci apprestiamo a costruire: prospera, fiduciosa nelle proprie istituzioni e un attore forte e costruttivo per la pace e la sicurezza internazionali.