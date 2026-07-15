Il regime di Teheran lega la sua tenuta al controllo di Hormuz

Nonostante i leader iraniani avessero riconosciuto, ancor prima del conflitto, di non avere una soluzione per la loro economia, gravata da sanzioni e dalla corruzione, la nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei, e gli oltranzisti che guidano le Guardie della rivoluzione non sembrano interessati alla riapertura dello Stretto e alla revoca delle sanzioni. Secondo le indiscrezioni ricevute dal New York Times sulle decisioni che hanno portato il regime ad accettare un cessate il fuoco con Washington, Pezeshkian avrebbe “implorato” Khamenei che, ostile ai colloqui, avrebbe accettato solo a condizione che la delegazione iraniana non superasse le sue “linee rosse” e che il presidente iraniano si assumesse la responsabilità del loro esito in caso di fallimento.

Ora il regime dovrà giustificare la ripresa dello scontro aperto a Hormuz alla popolazione e alle correnti a favore della diplomazia che nelle scorse settimane avevano insistito sulla strada dei colloqui, nella speranza che un accordo con gli Stati Uniti avrebbe portato a un allentamento delle sanzioni. Eppure nonostante le proteste di massa iniziate alla fine dello scorso anno e le stime catastrofiche sui milioni di iraniani che potrebbero perdere il lavoro se, come previsto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l’economia si contraesse del 10 per cento, i funerali di Ali Khamenei e la retorica propagandista sul controllo dello Stretto di Hormuz avrebbero riacceso in Iran un’ondata di fervore nazionalista. Il regime era entrato in guerra contro gli Stati Uniti il 28 febbraio in una posizione di debolezza, aggravato dal conflitto che ha causato a Teheran danni per centinaia di miliardi di dollari, ha paralizzato l’industria siderurgica e ha minacciato le sue esportazioni.