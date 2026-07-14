La Russia sta già minacciando l’Europa

Conte e soci devono decidere se Bruxelles sia autorevole anche quando rovina la loro narrazione. Ma Palazzo Chigi deve dimostrare che la solidarietà europea non è soltanto una formula da vertice. La Russia non sta aspettando che l’Europa la provochi: la sta già colpendo con spionaggio, sabotaggi e intimidazioni. Davanti a una minaccia comune, il silenzio non è prudenza. È l’ennesima forma dell’europeismo a giorni alterni.