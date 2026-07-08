Il nuovo arsenale made in Nato

Le indiscrezioni circolavano da giorni, tant’è che alla vigilia del summit i titoli europei della difesa (compresi Leonardo e Fincantieri) hanno tutti corso molto, ma forse nessuno si aspettava annunci di nuovi progetti così a raffica. “Sono soldi spesi bene”, ha detto Rutte, quasi a prevenire le critiche che di lì a poco sarebbero (comunque) arrivate da parte di Trump, il quale ha ribadito che dagli alleati Nato si aspetta un maggiore sostegno. Alcuni progetti riguardano importanti contratti con aziende americane. Per esempio, la tedesca Rheinmetall ha sottoscritto un accordo con la statunitense Lockheed Martin per produrre missili e razzi in Germania. Un chiaro segnale di co-produzione transatlantica che continua. Altre valorizzano le relazioni con altri paesi. Per esempio, l’acquisto di 10 aerei di sorveglianza da un consorzio guidato dalla svedese Saab e dalla canadese Bombardier per sostituire parte della flotta Nato. Il grosso del business, comunque, riguarda i 40 miliardi di contratti nei prossimi cinque anni per sviluppare sistemi in grado di identificare e neutralizzare i velivoli senza pilota. Tra i principali appaltatori mondiali, manco a dirlo, ci sono gli Stati Uniti.