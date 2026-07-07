Trump è peggio di un bullo, scherza con la brutalità di chi disprezza le regole. E per ora vincono i meme

Però è punto fino a un certo punto. C’è qualcosa da decrittare. Non c’entra lo sforzo di Meloni per mettere avanti l’unità dell’occidente, per cambiare l’ordine del discorso di fronte alle provocazioni antieuropee del tycoon fattosi presidente con un linguaggio infantile e modi volgarissimi, solo raramente spiritosi. Trump è uno che può impunemente dire, durante le esequie dell’uomo che ha ammazzato in guerra: “Potremmo far fuori tutti ai funerali di Khamenei, ma poi non avremmo con chi trattare”. Esordì maltrattando malmostoso un portatore di handicap e parlando con tono allusivo del ciclo mestruale di una giornalista non amata. Semplicemente, è un bruto, molto più che un bullo. Ma non tutti i bruti sono stupidi, sebbene tutti non capiscano che a furia di esagerare nella brutalità ci si può far molto male, che sembrerebbe oggi il suo caso (incrociamo le dita per le elezioni del prossimo novembre). Al di là di questo, Trump sente con la sua speciale “finezza” istintiva che il suo popolo elettorale adora la sostituzione scorrettissima del linguaggio personale, nella sua truce verità psicologica, alla lingua di legno dei rapporti diplomatici, con le sue regole. Il popolo di Trump detesta le regole, e in fondo all’animo di molti che a quel popolo non appartengono il mancato rispetto delle norme di cortesia e buona educazione evoca la dimensione della forza, e più si è scorretti più ci si avvicina, specie se si è alla testa di una nazione che primeggia in armi e tecnologia e ambizione, a una specie di onnipotenza. A proposito di onnipotenza, non bisogna scordare che Trump non ha solo criticato Papa Leone, che sarebbe normale o quasi, ha irriso lo Spirito Santo, che per i cardinali della Sistina, veni creator spiritus, è l’ispiratore finale, dopo molti colloqui troppo umani, magari, dell’elezione di un Pontefice romano. Senza di me, ha tronfieggiato, Leone non sarebbe mai diventato Papa.