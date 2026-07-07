Per tornare a essere grande, l’Ue può imparare qualcosa dal calcio europeo

Ma sappiamo che al momento il tabellone dei Mondiali, fatta eccezione per l’Italia che con un messaggio politico forte ha scelto di boicottare preventivamente i Mondiali versione Maga così come aveva già scelto di boicottare i Mondiali in terre illiberali come quelli del Qatar (2022) e quelli in Russia (2018), parla una lingua meravigliosamente europea. Ai quarti di finale c’è la Francia, super favorita, che se la vedrà con il Marocco, nella cui rosa diciotto giocatori su ventisei sono nati in Europa. C’è poi la Norvegia, che ha battuto il Brasile, che se la vedrà con l’Inghilterra, nell’attesa di sapere chi tra la Svizzera (altra europea) e la Colombia (di cui tredici giocatori su ventisei giocano in Europa) sfiderà la vincente tra l’Egitto e l’Argentina (la squadra sudamericana con il più alto numero di calciatori che giocano in Europa: ventuno su ventisei), oltre ovviamente alla vincente della sfida di ieri sera tra altre due squadre europee: Spagna e Portogallo. L’Europa del calcio può insegnare qualcosa di interessante all’Europa della politica per il suo essere tutto quello che l’Europa degli stati non sempre riesce a essere. Attrattiva per la capacità di attirare i talenti. Attrattiva per la capacità di attirare i capitali. Attrattiva per la capacità di attirare i capitalisti. Attrattiva per la capacità di essere una stella attorno alla cui orbita vogliono ruotare anche paesi che non si trovano nell’Unione europea: Regno Unito, Norvegia, Turchia, Israele, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan. L’Europa del calcio è più forte di quella degli stati perché è riuscita a mettere in piedi un’organizzazione certamente perfettibile che tende però a creare valore mettendo in campo azioni che anche la politica farebbe bene a replicare. Libera circolazione degli stranieri trasformata in un valore aggiunto. Competizione trasformata in un motore di innovazione. Regole comuni per tutti i paesi che fanno parte della comunità calcistica trasformate in un’occasione per avere un mercato più integrato, più mobile, più globale. E un ribaltamento della logica della fuga dei cervelli: il valore aggiunto di un paese non è fare tutto il possibile per trattenere chi vuole superare le frontiere, ma è far sì che chi vuole superare le frontiere di altri paesi possa arrivare nel proprio campionato.