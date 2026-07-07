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L’ordine restrittivo che serve: separare Trump da Putin. Fate girare
Il presidente americano ironizza con un meme su Giorgia Meloni, ma il vero rapporto tossico è un altro: mentre al vertice Nato si discute della sicurezza europea, il capo della Casa Bianca continua a mandare segnali che fanno il gioco del Cremlino
7 LUG 26
Domenica Donald Trump ha postato un meme su Truth, in cui ha evocato la necessità di un ordine restrittivo per Giorgia Meloni, per tenerla lontana da lui al prossimo vertice Nato. No picture, please. Il meme di Trump, rozzo e sprezzante, dunque perfettamente trumpiano, ha però una sua oggettiva forza iconica, come tutti i meme riusciti, che può essere facilmente utilizzata per mostrare una verità più interessante dei rapporti turbolenti tra Trump e Meloni (no picture, please). Una verità che riguarda un altro ordine restrittivo, più serio, che il mondo libero dovrebbe evocare con forza, anche ad Ankara, per mettere a nudo il rapporto tossico che andrebbe smascherato con un meme: quello fra Trump e Putin.
Il Wall Street Journal, ieri, ha mostrato l’elefante nella stanza del vertice della Nato. Ha ricordato che il ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa rappresenta un segnale pericoloso per gli alleati dell’America e vantaggioso per Vladimir Putin. Un segnale che arriva in un momento in cui la Russia sta sondando da settimane le difese della Nato, con incursioni di droni, spionaggio su cavi sottomarini, aerei che arrivano a pochi passi dalle navi della Nato, come successo il 2 luglio con una portaerei britannica, e con paesi della Nato, come la Polonia, che rischiano di essere al centro di prossime provocazioni russe, come denunciato giorni fa dal capo dei servizi segreti polacchi (nella pagina successiva ricostruiamo tutti i regali fatti da Trump a Putin in questi anni). Per difendersi dalla minaccia russa, i paesi europei, prima di chiedere a Trump di fare qualcosa per aiutarla, dovrebbero pensare a come aiutare sé stessi. Ma per aiutare sé stessi, oltre che investire di più nella Difesa, mostrare il vero elefante nella stanza può essere utile. Trump ama così tanto Putin da voler fare di tutto per offrirgli il fianco orientale dell’Europa. Mostrare l’elefante nella stanza, anche con un meme, può aiutare a far capire che Trump vuole indebolire l’Europa anche per aiutare Putin. Il problema non è la foto che Trump non vuole concedere a Meloni ma è la distanza che Trump non riesce mai a prendere da Putin. Restraining order needed. Fate girare.