La proposta del ministro ucraino Fedorov prima del vertice Nato: dateci i vostri Patriot

Kyiv. Non era trascorso neppure un giorno dopo la telefonata fra Vladimir Putin e Donald Trump in occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti, e la Russia ha attaccato Kyiv con droni e vari tipi di missili. Il bombardamento è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 luglio, alla vigilia Volodymyr Zelensky, che ora detiene potenti “carte”. Secondo il Financial Times, a partire dal 2026, Kyiv ha lanciato undici volte più attacchi contro le raffinerie di petrolio russe rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Russia, nel frattempo, sta rispondendo con attacchi contro edifici residenziali. L’ultimo bombardamento ha colto di sorpresa molti abitanti di Kyiv. Nella notte del 2 luglio, Il bombardamento è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 luglio, alla vigilia del vertice Nato che si aprirà ad Ankara, in Turchia . A margine del vertice, Trump incontrerà il presidente ucraino, che ora detiene potenti “carte”. Secondo il Financial Times, a partire dal 2026, Kyiv ha lanciato undici volte più attacchi contro le raffinerie di petrolio russe rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Russia, nel frattempo, sta rispondendo con attacchi contro edifici residenziali.Nella notte del 2 luglio, la città era già stata colpita da un massiccio attacco che aveva causato 31 morti . La popolazione non si era ancora ripresa. Solitamente, la Russia accumula missili e droni per un nuovo attacco alla capitale per almeno una settimana. Questa volta, sono trascorsi solo quattro giorni. Nonostante avesse Zelensky annunciato i piani di Mosca per un nuovo bombardamento nel suo discorso serale, quarantamila persone hanno trascorso la notte nella metropolitana, 12.500 in meno rispetto alla volta precedente.

La mattina del 6 luglio, Valentina, 64 anni, si trovava in viale dell’Unione europea a guardare i soccorritori rimuovere le macerie di un edificio di 9 piani. Una gru gigante sollevava lastre di cemento e le pietre piovevano dall’alto. “Vengo dal Donbas e non riesco a guardare tutto questo senza piangere”, ha detto al Foglio. Ha vissuto tutta la sua vita nella città di Selydove, nel distretto di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, fino all’occupazione russa nel 2024. “L’esercito russo ha bombardato tutto: scuole, asili, ospedali”, ha detto Valentina. Nel 2023 si è trasferita a Kyiv per stare con la figlia e il marito. Hanno affittato un appartamento accanto all’edificio distrutto. Durante la notte, Valentina ha convinto la figlia, in preda al panico a causa delle forti esplosioni, a recarsi al rifugio più vicino. “Ogni bombardamento mi spezza il cuore”, dice la donna sfollata, asciugandosi le lacrime. Almeno cinque persone sono rimaste uccise nell’edificio di nove piani in viale dell’Unione europea. In totale, a Kyiv sono morte 12 persone. Per la seconda volta in una settimana, è stata proclamata una giornata di lutto nazionale.

La Russia ha lanciato 68 missili di diverso tipo e 351 droni. Le difese aeree ucraine sono riuscite ad abbattere quasi tutti i missili da crociera e il 90 per cento dei droni. Non sono state però in grado di contrastare i missili balistici. Sono stati abbattuti 23 missili Iskander-M e sei missili antinave Tsirkon. Secondo il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, la Russia sta deliberatamente aumentando il numero di attacchi missilistici balistici, utilizzando missili su una scala senza precedenti e approfittando della grave carenza di missili Patriot in Ucraina. “Il mondo produce in un mese meno missili di quanti ne spari il nemico nello stesso periodo”, ha scritto su Facebook, aggiungendo che Kyiv continua a stipulare contratti per i missili Patriot, con consegne previste a partire dal prossimo anno. Fedorov propone che i suoi partner trasferiscano i missili dai propri arsenali e li sostituiscano con le future consegne ucraine: “L’Ucraina ha bisogno di questi missili ora”. La difesa dello spazio aereo è uno dei principali temi che Zelensky affronterà al vertice Nato. “Finché i missili Patriot rimarranno nei depositi degli alleati, la Russia sarà incoraggiata a ‘conquistare’ gli edifici residenziali”, ha replicato dopo l’attacco.