Ucraini e polacchi, il nemico è un altro

Ed è proprio alle parole che Karol Wojtyla pronunciò nel 2003, in occasione del sessantesimo anniversario di quelli che egli stesso definì gli eventi tragici della Volinia che si rifanno i presuli firmatari. Diceva il Pontefice già arcivescovo di Cracovia che “il nuovo millennio, da poco iniziato, esige che ucraini e polacchi non restino prigionieri delle loro tristi memorie, ma, considerando gli eventi passati con uno spirito nuovo, si guardino l’un l’altro con occhi riconciliati, impegnandosi a edificare un futuro migliore per tutti”. Mettersi il passato alle spalle, insomma, anche se doloroso, e guardare avanti. “Troppe cose uniscono i nostri popoli perché ci potessimo permettere che la comune eredità vada dispersa. Imponendo agli altri una visione particolare del passato e del futuro, ci arrendiamo alla cultura della violenza e della forza che oggi domina”. Il mondo è già complicato: non è il caso di litigare per qualche onorificenza data, ricevuta e ritirata.