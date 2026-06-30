Le formidabili lezioni di Kyiv al pacifismo che fa il gioco del putinismo
Offensive, sanzioni, armi. La resistenza eroica dell’Ucraina ha contribuito a indebolire la campagna putiniana ma anche a smontare le balle del partito della bandiera bianca. Guida minima per riconoscere gli utili idioti di Putin
Foto Ansa
Quali sono i piani di Kyiv ora che la Crimea rimasta senza carburante è sempre più inospitale per i russi
L'obiettivo ucraino è di isolare logisticamente la penisola smettendo di rifornire le stazioni di servizio e interrompendo la corrente. Dal punto di vista militare, se l’operazione avesse successo, potrebbe facilitare la liberazione di altri territori nel sud
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.