La compagnia elettrica Krymenergo ha annunciato l’attuazione dei programmi di interruzione di corrente. Il governatore russo di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha recentemente annunciato un nuovo orario per il trasporto pubblico in città: dalle 5 e 30 alle 21. I supermercati, i bar e i ristoranti possono servire i clienti solo fino alle 20. A Sebastopoli, per il momento, i lampioni non verranno accesi e tutti gli eventi pubblici sono stati cancellati. “La Crimea viene isolata dai droni. Sembra che si trasformerà presto in un’isola”, ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov in un’intervista al canale YouTube Pressing il 17 giugno. L’operazione in Crimea non è iniziata quest’anno, spiega l’esperto militare Denis Popovich. Inizialmente, l’esercito ucraino è riuscito a respingere la Flotta russa del Mar Nero. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala fino all’estate del 2024, l’Ucraina ha distrutto o danneggiato 27 navi nemiche. Quelle rimanenti, allontanandosi dalle coste della penisola, si sono spostate nei porti russi. In seguito, per diversi anni consecutivi, le Forze armate hanno colpito sistematicamente le postazioni di difesa aerea. Grazie al lavoro sistematico di distruzione delle postazioni di difesa aerea, quest’estate si sono aperte nuove opportunità per l’esercito ucraino. Mentre i raid aerei colpiscono le infrastrutture energetiche russe, quelli a media distanza interrompono le forniture di carburante russe ai territori occupati, inclusa la Crimea. L’autostrada P-280 che gli occupanti hanno denominato “Novorossiya”, la via di terra che collega la Russia alla Crimea, è ora nel mirino dei droni ucraini. Secondo il Financial Times, da maggio l’Ucraina ha effettuato circa 200 attacchi contro autocisterne, camion e altri veicoli che percorrono la P-280. “Geograficamente, la Crimea non sarà mai un’isola, ma logisticamente è possibile”, ha dichiarato Popovich al Foglio.