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L'attacco ucraino al ponte ferroviario in Crimea

Il video dei droni che colpiscono l'infrastruttura sul Canale di Crimea. L'attacco, rivendicato da Zelensky, è parte della campagna di Kyiv contro logistica militare, petrolio e difesa aerea russa

di
Redazione
24 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 10:27
Kyiv colpisce la Crimea. Le Forze per le Operazioni Speciali ucraine (Sso) hanno diffuso su Telegram i filmati dei droni che mostrano l'impatto sul ponte ferroviario sopra il Canale della Crimea settentrionale. L'attacco, rivendicato da Zelensky come parte della campagna contro logistica militare, petrolio e difesa aerea russa, è stato condotto in coordinamento con la resistenza clandestina locale. Cinque morti, secondo le autorità filorusse.

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