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L'attacco ucraino al ponte ferroviario in Crimea
Il video dei droni che colpiscono l'infrastruttura sul Canale di Crimea. L'attacco, rivendicato da Zelensky, è parte della campagna di Kyiv contro logistica militare, petrolio e difesa aerea russa
24 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 10:27
Kyiv colpisce la Crimea. Le Forze per le Operazioni Speciali ucraine (Sso) hanno diffuso su Telegram i filmati dei droni che mostrano l'impatto sul ponte ferroviario sopra il Canale della Crimea settentrionale. L'attacco, rivendicato da Zelensky come parte della campagna contro logistica militare, petrolio e difesa aerea russa, è stato condotto in coordinamento con la resistenza clandestina locale. Cinque morti, secondo le autorità filorusse.
Quali sono i piani di Kyiv ora che la Crimea rimasta senza carburante è sempre più inospitale per i russi
L'obiettivo ucraino è di isolare logisticamente la penisola smettendo di rifornire le stazioni di servizio e interrompendo la corrente. Dal punto di vista militare, se l’operazione avesse successo, potrebbe facilitare la liberazione di altri territori nel sud