L'attacco ucraino al ponte ferroviario in Crimea

Kyiv colpisce la Crimea. Le Forze per le Operazioni Speciali ucraine (Sso) hanno diffuso su Telegram i filmati dei droni che mostrano l'impatto sul ponte ferroviario sopra il Canale della Crimea settentrionale. L'attacco, rivendicato da Zelensky come parte della campagna contro logistica militare, petrolio e difesa aerea russa, è stato condotto in coordinamento con la resistenza clandestina locale. Cinque morti, secondo le autorità filorusse.