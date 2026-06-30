Israele riconosce il genocidio armeno non per Yerevan ma contro Erdogan

La Knesset discute da molti anni sul riconoscimento del genocidio armeno. Lo aveva fatto nel 2015 con un appello che rimase inascoltato quando la Commissione istruzione del Parlamento commemorò il centenario del genocidio e poi tre anni dopo con una mozione presentata dal ministro Tamar Zandberg, a cui si oppose la coalizione guidata dal Likud. Infine, nel gennaio 2024, quando il ministro degli Esteri Israel Katz tornò sull’argomento dopo che la Turchia si era unita al ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di Giustizia per Gaza. I governi israeliani si sono sempre opposti al riconoscimento del genocidio armeno, non solo per il timore di inimicarsi Ankara, con cui un tempo intratteneva stretti legami militari e commerciali, e l’Azerbaigian, suo principale alleato regionale in guerra da sempre con l’Armenia, ma soprattutto perché ritenevano inaccettabile l’utilizzo del termine “Shoah” per descrivere la tragedia del popolo armeno, non ritenuta comparabile con quella del popolo ebraico. La decisione del governo Netanyhau di riconoscere il genocidio armeno ha infastidito il primo ministro dell’Armenia Nikol Pashinyan. “E’ l’utilizzo del genocidio armeno come arma”, ha detto ai giornalisti e ha aggiunto: “Crediamo che non entrare nella questione della strumentalizzazione del genocidio armeno sia nell’interesse della Repubblica d’Armenia. Pertanto, non vediamo alcuna necessità di una risposta”.