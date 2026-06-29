A Washington non va bene che Machado voglia tornare in Venezuela. Il piano da rivedere

Quanto a Donald Trump, il presidente americano ha forse qualche ragione nel sostenere che la pur avventurosa gestione del dossier venezuelano è stata finora un successo. Il presidente americano cerca di dire che anche l’Iran si sta avviando su un percorso simile, ma la maggior parte dei critici può ammettere che è l’unico teatro su cui ha ottenuto qualcosa. Ma questo non gli impedisce di dire cose sconsiderate anche sul Venezuela. “Al di là di questo (il terremoto), (il Venezuela) è di nuovo un paese felice, le persone sono felici, ballano per strada. Le persone che lo governano stanno facendo un ottimo lavoro”, ha detto nel fine settimana alla conferenza della Faith & Freedom Coalition a Washington. Questo proprio mentre l’incaricato d’affari statunitense in Venezuela, John Barrett, dichiarava invece che “lo scenario è devastante”: “Ho visto con i miei occhi la portata di questo disastro”. Gli Stati Uniti hanno rafforzato il loro dispiegamento con l’invio di oltre 200 militari, elicotteri e aerei, oltre all’imminente arrivo di circa 130 marine al porto di La Guaira. In qualche modo, anche per gli Stati Uniti questo è un test, su come gestire gli aiuti internazionali dopo che Trump ha smantellato la storica agenzia UsAid. Infatti, questa operazione è ora gestita direttamente dal dipartimento di stato.