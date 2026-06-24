L’Europa chiude gli occhi sulla lotta degli iraniani, ci dice la Nobel per la Pace Shirin Ebadi

Quello di Ebadi non è un lamento fine a sé stesso ma serve – spiega – a ribadire come il popolo iraniano abbia ormai capito che i governi stranieri non lo aiuteranno “e deve contare sulle proprie forze”. Sul ruolo di Reza Pahlavi, l’avvocato Ebadi non si limita a ribadire che il principe non si è mai candidato a fare lo scià e punta invece ad aiutare la transizione, ma sottolinea che nei 47 anni di regime “ci sono stati molti dissidenti all’interno dell’opposizione, ma nessuno si è candidato come opzione per guidare la transizione”. Il futuro è dunque un cambiamento, non importa se repubblica o monarchia, purché lontano dalla presa khomeinista. Ogni tanto qualcuno si domanda chi saranno i prossimi leader di una Persia uscita dall’incubo teocratico: in passato Katajun Amirpur, professoressa di Studi islamici all’Università di Colonia, ha suggerito che a guidare un nuovo Iran sia proprio lei, Shirin Ebadi. L’avvocato risponde seria, sul suo volto nessuno sorriso o segno di lusinga. “Il prossimo leader dell’Iran potrà essere una donna. Ma io non sono quella donna. Il mio mestiere è un altro. E il giorno in cui tornerò in Iran tornerò a fare l’avvocata, l’avvocata per i diritti umani”.