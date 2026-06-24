La canicule è un ritmo su cui Parigi non riesce a sintonizzarsi

Parigi. Se Roma piange, canicule in sé – la terrificante ondata di caldo che ha investito il nord della Francia e si protrarrà per tutta la settimana: quella è cronaca, è dato climatico, è allerta rossa di Météo-France. Il suo è lo sguardo di chi, per una vita, s’è costruito un’identità attorno all’idea d’abitare a una certa latitudine. Parigi, avete presente? Perciò un’identità temperata, piovigginosa, da impermeabile e caffè al bancone. Ora qualcosa, nel concordato con il clima di questi posti, si è rotto. . Se Roma piange, Parigi non ride per niente, anzi. C’è una foto che ora circola sui social francesi: un tipo sulla cinquantina, camicia sbottonata all’ombelico, seduto sul bordo d’una fontana pubblica vicino al Canal Saint-Martin. Ha i piedi immersi nell’acqua, una baguette sulle ginocchia e lo sguardo di chi assiste a qualcosa di sbagliato, o meglio, d’ingiusto. Non è lain sé – la terrificante ondata di caldo che ha investito il nord della Francia e si protrarrà per tutta la settimana: quella è cronaca, è dato climatico, è allerta rossa di Météo-France. Il suo è lo sguardo di chi, per una vita, s’è costruito un’identità attorno all’idea d’abitare a una certa latitudine.

L’ondata di caldo che ha investito Parigi e l’Île-de-France nel giugno 2026 è iniziata il giorno 17. Secondo gli addetti si tratta di un episodio precoce, la cui intensità avvicina le mitiche ondate di caldo del luglio 2019 e dell’agosto 2003. Ma la statistica non cattura la qualità dello stupore generalizzato tra i residenti. Quello che colpisce i parigini non è solo il caldo – è il quando, è il giugno abitualmente soffice, il mese in cui, per abitudine culturale, la sera ancora si portava un maglione. Il mese della Fête de la Musique, dei platani freschi, delle terrazze tiepide: sì, una volta, magari.

La questione poi si estende ben oltre i confini della regione parigina, coinvolgendo 53 milioni di francesi. Ed è, se si vuole guardare la cosa da una prospettiva allargata, la 52ª ondata di calore registrata in Francia dal 1947, due terzi di esse verificatesi dall’inizio del XXI secolo. La canicule non è un’anomalia. È diventata un ritmo. Sul quale i transalpini non riescono a sintonizzarsi.

Lutèce non era bâtie pour la canicule: i parigini non sono capaci di fronteggiare questa emergenza. Lo dicono i climatologi, lo dicono gli urbanisti, lo dicono i corpi dei vecchi soli al sesto piano senza ascensore. Parigi è una città dal clima temperato, concepita per canalizzare flussi di automobili e alloggiare milioni di turisti, non per fare la guerra con il calore. Il problema è strutturale e ha un nome: zona di calore urbano. Col suo tessuto urbano denso, Parigi genera un microclima che si traduce in differenze dell’ordine di 2,5 gradi di media tra la metropoli e le zone rurali vicine, come le foreste di Rambouillet. Durante le canicole, il divario s’amplifica, con scostamenti fino a 10 gradi. Ogni climatizzatore, raffreddando l’interno dell’appartamento, getta calore in strada. Decine di migliaia di condizionatori accesi simultaneamente aggravano il calore urbano e fanno salire i consumi elettrici nelle ore in cui la rete nazionale è più sollecitata. La città respira il proprio fiato caldo. Nel 2024 il 34 per cento delle famiglie francesi dichiarava di possedere un sistema di climatizzazione, contro il 14 per cento di dieci anni prima. Il risultato è una città dove la maggioranza delle abitazioni non ha scudo termico. Solo muri di pietra haussmanniana che di notte restituiscono il calore accumulato durante il giorno.

E allora la città inventa, s’adatta con una combinazione di pragmatismo e poetica. Il Canal Saint-Martin è il simbolo di questa estate alterata. Le autorità hanno autorizzato la balneazione in una zona del canale, con la qualità dell’acqua che viene misurata ogni mattina. I bagnanti dichiarano che “rende Parigi più divertente”, che è “come essere al mare”, gli adolescenti sfidano i divieti tuffandosi dai ponti. È uno spettacolo inedito – corpi che sguazzano in canali che erano scenario da film noir. Ma la canicule cancella le distinzioni sociali e ridisegna la mappa dei corpi nello spazio pubblico. I parigini scoprono d’avere un rapporto con l’acqua che la loro città aveva sempre rimosso. Intanto la balneazione nella Senna e nella Marna fa il suo ritorno quest’estate con otto siti sorvegliati, tre dei quali a Parigi e un nuovo punto in Seine-Saint-Denis. E’ una rivoluzione: la Senna, per decenni fiume decorativo e interdetto, torna luogo fruibile. I Giochi Olimpici del 2024 avevano aperto questo cantiere, la canicule 2026 lo trasforma in necessità popolare. Anche le piscine pubbliche hanno prolungato gli orari – alcune aperte fino a mezzanotte e i musei come il Louvre o il Musée d’Orsay si trasformano in rifugi climatizzati: Monet e Rodin contribuiscono alla sopravvivenza dei visitatori sbigottiti dal sole che picchia, mentre 1.400 doccette polverizzano acqua sulle loro teste, in un sistema di punti freschi che i parigini imparano a consultare come la mappa del metro. Il freddo come una risorsa da localizzare.

La prefettura ha preso misure che avrebbero fatto sorridere in un altro momento: durante la vigilanza rossa, la consumazione di alcol sulla pubblica via è stata vietata. Vietare il vino all’aperto a Parigi è surreale, ma calore e alcol combinati uccidono, e le autorità lo sanno. Il dispositivo più commovente – e rivelatore delle fragilità strutturali della città – è il Reflex: le persone vulnerabili, iscritte sul file Reflex, vengono contattate telefonicamente per verificare il loro stato di salute e valutarne i bisogni. Se viene constatata un’urgenza, parte un volontario. È l’istituzionalizzazione di quello che una volta faceva il vicinato: bussare all’anziana del pianerottolo. Parigi ha burocratizzato la prossimità in quanto la vecchia prossimità è svanita.

Una canicule simile a quella del 2003 potrebbe verificarsi più frequentemente a partire dal 2030. Parigi potrebbe scoprire picchi di calore a 50°C più precocemente e più tardivamente, già a maggio e fino a ottobre, secondo la locale Agenzia del clima. Le temperature medie continueranno ad aumentare nel corso del XXI secolo, le ondate di calore saranno più regolari, la piaga del calore urbano si intensificherà. La città si prepara a rispondere formulando piani come quello etichettato “Clima di Parigi” che fissa l’obiettivo che il 100 per cento degli abitanti possa accedere, di giorno e di notte, a un punto di rinfresco entro meno di 7 minuti. Si parla di 10 metri quadri di spazi verdi in più per abitante entro il 2040, e di 170.000 alberi supplementari. Gli alberi sono la scommessa: secondo lo studio CoolTrees, la differenza di temperatura percepita tra una via senza alberi e una alberata durante la canicule è significativa. L’ombra resta la tecnologia più efficace di cui dispone la città. E Parigi ne ha poca, costruita a forza di boulevards: troppo densa, troppo minerale, troppo settentrionale per aver metabolizzato la nuova realtà termica.