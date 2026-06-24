Incompetenti al potere. Moderazione ed esperienza, gli ingredienti dimenticati per fare di un politico un leader
Manca una mediocrità stabile e moderata con una vena di cultura della realtà che non sconfini nel visionarismo di moda oggi. La competenza può essere in sé una trappola: non è l’essenza della leadership, ma la sua negazione sistematica e irridente può essere un male perfino peggiore di una politica pedante
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Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.