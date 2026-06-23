Le radici del miracolo italiano, in un’Europa dominata da governi instabili

C’è un miracolo italiano, piccolo ma significativo, che ci ostiniamo a sottovalutare e che diventa periodicamente manifesto ogni volta che ci capita di mettere il naso fuori dal nostro paese. Il miracolo italiano, dai contorni naturalmente da definire, lo si vede con chiarezza quando si osserva cosa succede nel Regno Unito, cosa succede in Francia, cosa succede in Spagna, cosa succede in Germania, cosa succede in Olanda, cosa succede in Portogallo e, per capire di cosa stiamo parlando, ma forse lo avrete già intuito, vale la pena mettere insieme alcuni fatti e alcuni numeri. Il Regno Unito, ieri, con le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro, ha toccato un record: cinque primi ministri in otto anni. Prima di Starmer è stata la volta di Rishi Sunak, prima di lui di Liz Truss, prima di Truss è stato il turno di Boris Johnson, prima di Johnson, Theresa May. Media: circa due anni a testa. Storia simile, se ci si pensa un istante, anche in Francia. Emmanuel Macron, lo sappiamo, è al secondo mandato, dunque la presidenza della Repubblica ha una sua stabilità oggettiva, ma negli ultimi cinque anni a Matignon si sono succeduti sei primi ministri, a un ritmo che non ha eguali nella storia recente della Repubblica francese. Si sono succeduti Jean Castex, poi Élisabeth Borne, poi Gabriel Attal, poi Michel Barnier, poi François Bayrou e chissà se Sébastien Lecornu riuscirà ad arrivare alle prossime elezioni. L’Austria, dal 2021 a oggi, ha avuto quattro cancellieri: Sebastian Kurz si è dimesso nell’ottobre 2021, dopo di lui è arrivato Alexander Schallenberg, rimasto cancelliere per meno di due mesi, quindi è stata la volta di Karl Nehammer, poi, dopo le elezioni del 2024 e le difficili trattative, nel 2025 è tornato per poche settimane Schallenberg, e oggi al governo c’è Christian Stocker. L’Olanda ha visto cadere due governi, Rutte IV nel 2023 e Schoof nel 2025, entrambi sull’immigrazione, ed è tornata più volte al voto anticipato.