“L’accordo con l’Iran è un disastro”. Intervista a Benny Morris

Benny Morris, storico e intellettuale israeliano, commenta così al Foglio l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo commenta con lo scetticismo proprio di chi perora il regime change da vent’anni. “Sembra che l’America sia disposta a concedere molte cose: l’arricchimento dell’uranio resterà in Iran, il materiale fissile già prodotto rimarrà in Iran e così via . Dal punto di vista israeliano, l’accordo è un disastro totale. L’Iran al momento non minaccia l’esistenza degli Stati Uniti, ma minaccia l’esistenza di Israele e dichiara apertamente di volerlo distruggere. Per Netanyahu è una sconfitta terribile, ma a me non interessa Netanyahu: a me interessa Israele. E per Israele questa è una situazione molto grave. Inoltre nessuno parla del programma di missili balistici iraniani, che abbiamo visto essere un pericolo concreto nei recenti scontri, lanciati non solo su obiettivi militari ma anche civili. Trump ha fatto marcia indietro. L’idea iniziale, di Trump e Netanyahu, era di rovesciare il regime. Pensavano che i colpi inferti fossero sufficienti a farlo cadere. Non ha funzionato”.

Secondo Morris, l’America non vive solo ancora all’ombra di Iraq e Afghanistan. “L’altro problema è che Trump è un bullo e allo stesso tempo un debole. Sbraita, è aggressivo, ma si ritira non appena incontra opposizione. Ed è quello che fanno i bulli. E questo è successo anche con l’Iran: retorica, attacchi aerei e poi, quando gli iraniani hanno dimostrato di essere disposti a resistere, ha fatto marcia indietro. Quello che avrebbe dovuto fare – e che Netanyahu, almeno in privato, cercasse di spingerlo a fare – era bombardare gli impianti petroliferi, elettrici e tutto ciò che avrebbe potuto mettere in ginocchio l’Iran. Ma non è stato disposto a farlo perché avrebbe significato un’ulteriore devastazione dell’economia. Questo è stato l’errore. Se vai in guerra, devi andare per vincere, non per ritirarti. In tutta questa vicenda Netanyahu ha avuto ragione, anche se è un primo ministro terribile, ma sul tema iraniano ha capito il problema fin dall’inizio. Purtroppo si è trovato accoppiato a un presidente debole e subordinato agli americani, perché Israele ha bisogno di munizioni e di copertura politica.